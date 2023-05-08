杭州情侶吵架將寵物狗從8樓掟落致死　律師：或涉嫌高空拋物

內媒《九派新聞》報道，近日，有杭州網友發帖表示，一對情侶吵架，將寵物狗從8樓掟落，當地派出所已介入調查。律師表示，該行為或涉嫌高空拋物。



報道指，事件發生在5月4日下午2時左右。發帖人稱，她在家中聽到很響的墜物聲音，以為有人跳樓，從窗戶一看，才發現地上躺著一隻西摩犬，已經墮亡。

涉事小區物業工作人員回應稱，事發後曾上門找人，事主向警方表示，事故發生的原因是情侶吵架。目前，派出所正在處理此事，狗狗已被其他業主帶走火化。

杭州情侶吵架將寵物狗從8樓掟落致死。（圖 / 九派新聞）

河南澤槿律師事務所主任付建律師表示，這種行為不僅以非常殘忍的手段結束了寵物狗的生命，而且高空拋物的行為也給公共安全帶來了極大的危險。

付建稱，《刑法》第二百九十一條之二規定了高空拋物罪：「從建築物或者其他高空拋擲物品，情節嚴重的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。有前款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。」

他認為，情侶吵架將寵物狗從高樓掟落，已涉嫌高空拋物罪。中國對動物福利保障的立法還有不足，但在公共場合虐待動物造成公眾恐慌，可能會因為尋釁滋事受到行政處罰。