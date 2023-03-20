廣西女大學生被偷拍臀部　同行舍友勇敢對峙讓男子刪除並道歉

《時間視頻》報道，3月15日，廣西桂林，有女大學生和舍友逛街時被中年男子偷拍臀部，舍友隨後找到男子當面對峙，最終男子將偷拍照片刪除並道歉。當事人表示，事後感覺害怕又氣憤，提醒大眾若遇到類似事件應報警處理。



影片畫面顯示，涉事男子坐姿隨意，拿著手機，桌上擺放剛喝完的飲品。該女生的舍友李同學走上前質問男子是否有偷拍一事，男子起初不承認，直到說到「最近刪除」、「回收站」等字樣時開始慌張，最後承認偷拍一事，並在女方堅持下將偷拍照片刪除。

+ 2

隨後，舍友李同學要求男子道歉，男子敷衍回應「對不起」，李同學回復：「不是向我道歉，是向這位女同學道歉」。

李同學稱，當時是和朋友在等奶茶，突然朋友被另一個女生拉走，回來時告知自己她被偷拍一事，於是便去尋找偷拍者。

李同學表示，當時偷拍者「很一臉無所謂」，而同學當日穿了短裙，偷拍照片放大了許多，拍攝內容為臀部向下，自己看到覺得非常氣憤。

李同學稱，如果照片留下，對女生的影響也比較大，所以直接上前要求了刪除，沒有報警。但是事後想起，認為更穩妥的方式還是應該報警，交給警察處理。