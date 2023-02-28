吳亦凡二審大逆轉？都美竹閨密李恩當關鍵證人：被拐帶進房是假的

前韓團成員、內地頂流男星吳亦凡，在前（2021）年先後被爆出包含酒桌選妃在內的多項性醜聞，另外疑似涉有毒品相關犯行，遭判應在中國內地境內服完13年有期徒刑，待刑滿後驅逐出境遣返加拿大。



不過隨著案件進入二審階段，仍在努力尋求翻身的吳亦凡找來關鍵證人，意圖透過踢爆都美竹真面目的方法，從而達到逆轉案件的目的。

曾是都美竹閨密 還原「被吳亦凡拐帶」當晚真相 稱無法忍受其謊話連篇挺身而出（點擊放大瀏覽）：

+ 14

時間軸拉回2021年，當時僅是一名網紅的都美竹公開指控吳亦凡相關性醜聞，最終吳亦凡因相關人證、物證指證歷歷，最終被判處13年有期徒刑附加驅逐出境。

而隨著案件二審即將到來，吳亦凡律師也找來了都美竹昔日閨密、同為知名網紅的李恩出庭擔任關鍵證人；李恩也於微博發文證實，強調自己看不慣都美竹的謊話連篇，因此決定出面公開真相。

「妳真的不累嗎」，李恩除了證實將出庭「與都美竹當庭對質」之外，也在長文中提及都美竹的「真面目」；李恩爆料指出，都美竹自始至終都只是想要一筆錢，所謂自己（指都美竹）罹患抑鬱症到院治療的畫面照，其實只是她去醫院整容的照片罷了。

【相關圖輯】都美竹又捲性醜聞？擔正處女作導演被爆「要求女演員陪睡換角色」（點擊放大瀏覽）：

+ 20

除此之外，李恩也「還原」都美竹與吳亦凡喝酒當晚的全過程，強調是都美竹不願離席、而非遭到逼迫。

回顧都美竹當初對吳亦凡的指控，字字句句都強調自己是被吳亦凡的工作人員「連拐帶騙」送進房，不過從李恩還原的「事情真相」來看，反倒是都美竹不顧旁人勸阻「執意要留下」，甚至還在隔天大肆炫耀自己與吳亦凡之間的戀愛關係。

針對這次出庭作證，李恩強調吳亦凡確實該為自己的錯誤負起責任，但都美竹同樣該為滿口的謊言付出代價，喊話都美竹「妳別想逃」。

延伸閱讀：

知名女星爆是小三！傳「帶球嫁男星」當煙霧彈 3人慘陷流言

【本文獲「TVBS」授權轉載。】