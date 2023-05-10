剛產3男1女又懷四胞胎　浙江婦存大出血風險無奈決定終止妊娠

來自浙江台州的李女士，近日因生完四胞胎又懷四胞胎，引起網民關注。經醫生評估，繼續妊娠會有極大風險，最後她決定做人工流產，終止妊娠，「我們也希望能留下來，但考慮到母體的健康，只能狠心做出這個決定」。



李女士介紹，前年與丈夫開始計劃生孩子，原本只想要一個，後來在一次體檢中發現已懷孕，「一開始檢查說是有三個孕囊，但後來再檢查說是四胞胎」。

去年6月26日，李女士在懷孕7個月28天時剖宮產下四胞胎，「老大是女兒，其他三個是兒子。四個孩子生出來是15斤，提前剖宮產也是考慮到四胞胎太大了，我整個孕期體重也從110斤長到186斤」。

李女士是一名銷售員，自己創業做母嬰相關產品，產子一個月後已重拾工作，更借用自己的工作優勢，為四胞胎找到一些贊助。

夫婦二人原本不打算再生孩子，但今年4月，李女士再次發現自己懷孕，「我兒女雙全，而且才剛剖宮產完九個月，根本不想要二胎，我和愛人也一直有（避孕）措施，但失敗了，意外懷孕，還是四胞胎」。

再次懷孕後，李女士立即聯繫此前為她做剖宮產的醫生。為了不留遺憾，她更輾轉到多間醫院做檢查和評估，但醫生均以會有子宮破裂、大出血的風險，不建議她繼續妊娠，「手心手背都是肉，我自己其實也知道這麼短時間再懷四胞胎是有風險的，但還是希望有奇蹟，希望可以留下來」。

對於有人質疑兩次懷上四胞胎的真實性，李女士介紹，家中有多胞胎基因，其上三代都是雙胞胎， 「我是自然受孕的，沒有吃促排卵的藥，二胎我根本就沒打算，更不可能吃藥」。

考慮到母體的健康，李女士狠心做出終止妊娠的決定，並在五一假期後做了人工流產手術，目前剛剛出院。