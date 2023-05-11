杭州2歲男童喉嚨生｢菜花｣狀腫塊　被確診感染HPV源頭竟是母親

浙江杭州一名2歲男童喉嚨內生出「菜花」狀腫塊，經檢查後確診感染HPV（人類乳頭瘤病毒），而他的感染源竟來自自己的母親。



杭州一名2歲男童感染HPV，感染源來自母親。（示意圖片/視覺中國）

據《錢江晚報》報道，今年2歲的果果（化名），隨著年齡增長，聲音愈來愈嘶啞、並且經常在睡夢中驚醒，導致生長發育指標一直落後於同齡人，家人發現異常後決定帶他到醫院檢查。

檢查發現，果果的喉嚨內生了一塊「菜花」樣的腫塊，該腫塊呈紅色且表面不平整，佔據了其喉嚨的大部分空間，這亦是導致他聲音嘶啞的原因。果果其後接受了低溫等離子消融手術，腫塊半小時後被切除。

病理報告顯示，生長在果果喉嚨內竟是喉乳頭狀瘤。值得注意的是，這是一種常見的良性腫瘤，可發生於任何年齡，但多見於10歲以下的兒童，幼年型則多發於5歲之前。而且這類腫瘤多數與感染乳頭狀瘤（HPV）病毒有關。

喉乳頭狀瘤和人乳頭狀瘤病毒感染有關。（示意圖片/Shutterstock）

而果果發病的源頭其實源自他的母親，醫師通過詢問發現，果果的母親曾經感染過HPV病毒，而果果是自然生產，極有可能是在生產過程中感染病毒。醫師表示，「果果這麼小的年紀，由生產過程所致的感染可能性較大。」最麻煩的是，喉乳頭瘤會不斷長大，除了聲音嘶啞，還會影響呼吸，甚至會窒息，引發生命危險。

有研究顯示，喉乳頭狀瘤和人乳頭狀瘤病毒感染有關，HPV主要經皮膚或黏膜接觸傳播，對人類的皮膚、黏膜具有高度的親嗜性，病毒可誘導上皮組織增殖。乳頭狀瘤好發在外耳道黏膜、上皮區域，咽部，鼻咽部等黏膜區域。

因此，醫師建議年輕女性應及時接種HPV疫苗，婚前和孕前檢查也很重要。若孕婦感染HPV病毒，選擇剖腹產可降低孩子感染該病毒的風險。此外，增強孩童的抵抗力也能有效預防HPV病毒感染。