深圳70後女副區長「一撮白髮」真相出爐　官方：天生的　非染髮

70後的深圳市龍崗區副區長平原因額頭外側有一處頭髮花白，形成「一撮白」而走紅，然而她被質疑是染髮，不符合公務員的莊重形象。周三（10日），龍崗區相關部門人士透露，已內部通報此事，平原的白髮是天生自然的。



據早前報道，平原1976年7月生，經濟學碩士，其公開的登記照就是白髮照，在一眾黑色頭髮的領導成員登記照中非常突出。

而觀乎平原以往在公開場合的照片，如2021年11月18日市黨代表、龍崗區人民政府副區長平原同志到坂田街道五和社區開展的「黨代表進社區」活動；2022年11月1日深圳市龍崗區組織召開2022年知識產權聯席會議工作會議暨質量工作會議；2022年11月6日上海的「2022龍崗區營商環境推介會」等，皆可見平原一直以「一撮白」的白髮形象示人。

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對此，有輿論質疑平原的頭髮不是自然的，而是如許多年輕人一樣，刻意「挑染」，只把某一處頭髮染色以顯得時尚，但這卻不符合公務員的莊重形象。亦有相反聲音認為，平原或是真的因為工作操勞而白了頭，反而讓人尊敬，不存在影響形象一說。另有網民認為平原的髮型顯得精緻、幹練，更加接地氣，且只要工作能力強，髮型就不是重點。

周三，龍崗區官方表示，經核實，平原的白髮是天生的，並非染髮所致。一名工作人員透露，平時他們與平原經常接觸，很熟悉，也都認為這（頭髮）是很自然的現象，「這種情況很正常」。

網民點睇：

官場不妨也來點個性

想起怪醫黑傑克

這有什麼，挺酷的，而且很正常啊

這有啥不妥呢，事兒幹好就行了，別那麼迂腐

我高中同學也是，正中間一撮白毛，聰明絕頂的一個人

即使不是天生也沒關係吧，一個頭髮能引起輿論才是最悲哀的



據了解，引致白頭髮的因素有多種，除了年紀因素，還有壓力和遺傳因素等。其中，遺傳性白髮是由於受遺傳基因影響，先天性地體內缺少某些營養元素或對某些營養元素的吸收、利用存在障礙。

而就事件，內媒《澎湃新聞》發表評論文章，指不管平原的白髮究竟是怎麼來的，公眾對於幹部形象的想像也不應太過刻板和僵化——幹部未必一定要在透明水杯泡滿茶葉或枸杞，也不一定要堅持「局裏局氣」的做派。去年熱播的電視劇《縣委大院》裏，就出現了許多有個性、有特色的幹部形象，不僅讓觀眾對基層政治生態有了更深入的了解，也對基層幹部工作中的酸甜苦辣多了一份理解和認同。隨著時代的變化，越來越多有新意有想法的年輕人加入幹部隊伍，或許也會進一步打破人們對於幹部形象的固有認知。