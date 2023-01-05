號稱有「生髮、白髮轉黑」奇效　20元產品賣2000　詐騙團夥落網

近日，上海閔行警方成功搗毀一個「白轉黑」生髮詐騙團夥，共拘捕83名涉案人員。據悉，該詐騙團夥所謂的可以「生髮固髮」、「白髮變黑」的產品，進價僅為20元（人民幣，下同），售出價格卻高達上千元，以此賺取差價牟利。



市民王女士是被害人之一。她去年（2022年）12月在網上看到該團夥投放的生髮廣告，添加對方的聯繫方式。對方向王女士展示了產品專利、使用效果圖等，還有專業資格信息。

隨後，王女士購買了一款200元的試用產品。使用一周後，對方稱需要加固使用效果，繼續向其推銷一款2000元的防脫髮產品。王女士用完兩個療程後，完全沒有效果，向對方詢問，對方也避而不答。直到接到民警電話，王女士才意識到自己被騙。

涉事產品，廣告頁上宣稱有專利技術，可以修復白髮。（《澎湃新聞》）

2022年8月，上海閔行公安刑偵支隊在聯航路附近疑似有一處購物詐騙窩點，初步查明該購物詐騙團夥在上海的詐騙窩點2處、貨源1處、發貨倉1處。警方隨即展開分析研判，明確犯罪嫌疑人張某、劉某等人開設的5家公司，對外統稱「髮之萃」生髮機構，通過在不同網絡平台發布虛假生髮廣告吸引客源，再用固定話術誘騙消費者購買多個高價療程。

經查，該團夥不僅虛構產品信息，機構資質、導師資質等均為偽造材料，其宣傳的國家專利技術也並未獲得國家批准。目前，犯罪嫌疑人張某、劉某等19人因涉嫌詐騙罪已被依法拘捕，64人取保候審，案件正在進一步審理中。