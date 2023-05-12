免押金、包水電　長租酒店為何成內地年輕人「新寵」？

近年來，長租酒店愈來愈受年輕一族歡迎，不但無需押金，有人幫忙打掃衛生，更能享受24小時的水電和網絡。

不少酒店推出長租優惠，社交平台上更不乏博主們長租酒店的攻略。有專家指，長租酒店成為住房的補充形式，但不可能成為主流模式，建議酒店可出台相關規範。



《現代快報》報道，95後女生小劉在江蘇南京工作，至今已長住酒店10個月，酒店距離公司只有10分鐘路程。除了廚房，房間內所有生活設備齊全。

她介紹，剛到南京時曾試圖租屋，當時有考慮過在公司附近的小區居住，「那些小區要麼是太老了環境比較差，要麼出入人員比較雜，安全沒有保障，所以一直沒有找到心儀的房子」。

在權衡利弊後，去年8月，小劉選擇與愛貓入住酒店，起初簽訂3個月合約，月付租金 3700元（人民幣，下同），不包含水電，後來降價至月租3300元。

小劉稱，酒店需要刷卡才能進入，讓她覺得非常有安全感，且住酒店和租屋的價格差不多，「對於年輕人來說，這是過渡期一個不錯的選擇。但是如果確定在一個城市定居下來，我覺得還是買房，或者租到自己心儀的房子，那樣才有家的感覺」。

在北京海淀區工作的何夕，去年入住該區一間酒店。她介紹，起初想在公司附近租屋，但一直沒有找到合適的房屋，正好見到酒店有長租優惠，便簽約以每月2600元的價格租住，水電費單獨結算。

何夕認為，住酒店安全、方便，適合出差或者極簡生活的人，她入住時只攜帶了一個行李箱和健身車。不過，她坦言住酒店可能不太方便，衣櫃較小，商用的水電費也不划算。何夕與酒店的租約於今年7月完結，但她不打算續租，目前正在尋找合適的房源。

何夕租住的酒店房間。（現代快報）

事實上，不少酒店都有提供長租服務，月租價格介乎3900元至4500元不等，包水電和打掃的費用。

位於南京總統府附近一間酒店的客服人員介紹，長租服務至少25天起，期間不能退租，但不同日期預訂長租的費用不同。以5月15日至6月15日為例，租住大床房費用折後平均每日380元，包早餐、水電費、打掃費。

東南大學經濟管理學院教授周勤表示，酒店在疫情後入住率下降，在巨大的經營壓力下，才推出長租服務，「剛過去的假期，『酒店刺客』的出現，也反映出經營者心態不穩，急於賺取利潤」。

他認為，對於有經營壓力的中低檔酒店而言，若有地理位置、交通便利等優勢，價格比同地段租屋便宜，開展長租業務是有一定優勢。

東南大學經濟管理學院教授周勤。（東南大學官網）

周勤指出，當下中國人住房觀念的轉型到了重要的關口，不求所有，但求所用，追求舒服，重視生活品質，所以年輕人會追求酒店式的度假模式。但他認為，長租酒店模式只能是住房的一種補充形式，不可能成為主流模式。

他建議，酒店可將長租和日租分開樓層管理，不能和日租混合住。長租的服務包括衛生打掃的頻次、更換床單的頻次、水電費的計算、是否可以攜帶寵物入住等都需要考慮。同時，安全問題也不可忽略，人身安全、用電安全等都應該有明確規範，可將長租公寓的規定延伸，同時結合酒店業務特色，出台相關規範。