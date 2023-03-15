女演員曝被困房間廁所近4小時　北京Ritz-Carlton：公關部會處理

3月13日，內地女演員林琳奇實名舉報，工作期間被困在位於北京華貿中心的麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）某房間洗手間接近4小時，最終驚險自救。

她表示，事發至今已2個多月，酒店仍未給出合理的解決方案。



2022年12月19日，林琳奇在酒店房間傾談工作，離開前去了洗手間，後來發現門一直打不開。由於手機放在客廳，她原想用洗手間內的掛壁電話和外界聯絡，但拿起後發現電話已損毀，沒有任何和外界應急聯繫的裝置。

同時，洗手間內並無任何通風裝置，天花板的通風口只是擺設。由於沒有手機、手錶，林琳奇並不知自己到底被困多久。在極度恐慌的情況下，她一直敲門及敲擊牆壁，希望有人聽到求救聲，但無人回應。

為了逃出密室，林琳奇只能自救。她幾番搜查下，徒手拆下洗手間固定捲紙筒的小鐵管，用小鐵管敲擊門框上的鎖，又用捆綁馬桶軟管用的塑膠紮帶，擰開門鎖的十字螺絲，最終在被困3個半小時後成功打開門。

林琳奇表示，作為一間高檔酒店，洗手間的門鎖和電話卻是壞的，基本的安全設施都無法保障。事後，她報警處理，但酒店至今未有給予合理的解決方案，也沒有主動打電話諮詢她身體是否有異常或要就醫。於是她選擇在網上曝光此事，替自己討個公道。

《九派新聞》報道，林琳奇稱自己在密封空間出現恐懼、呼吸困難、咳嗽加劇等身體問題，事後她經常發惡夢，夢到自己被困在小黑屋內。

她表示，酒店提出了賠償一晚住宿費的解決方案。她希望酒店方能夠公開道歉並整改，自己將循法律程序處理此事。

酒店工作人員稱，目前酒店隔音效果較好，已全面檢修所有的電話設備，可以保證入住顧客的人身安全，公關部門之後會處理事件。

公開資料顯示，林琳奇曾師承成龍，出演過《功夫瑜伽》、《特戰榮耀》、《匆匆那年》等影視作品，曾奪得影視模特大賽的冠軍。