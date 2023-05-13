貴陽女食放題多次偷偷打包　法院判補交44543元餐費

貴州貴陽一名女子，因食放題偷偷將食物打包帶走，被判罰補交44543元（人民幣，下同）的餐費。



貴陽一名女子因食放題偷偷將食物打包帶走，被判罰44543元人民幣。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，2022年1月起，葉女士就經常光顧貴陽市一間主打和牛放題的餐廳，且每次點餐量巨大。及至當年9月，店員才通過店內閉路電視發現，葉女士每次都用膠袋將食物偷偷打包帶走，且偏愛價錢較貴的食物包括三文魚、法式鵝肝等。

店方發現，葉女士此前一個月先後五次到店消費，點單金額（價值）合共45653元。但由於放題的價錢固定，她每次只需支付218元，因有優惠，五次實際支付1010元。店方表示，2022年8月之前的約半年時間內，葉女士亦多次到店用餐，但由於閉路電視畫面過期，對於葉女士當時有無偷偷打包，已無法確認。

女顧客向店方的轉帳記錄。（極目新聞）

店方發現問題後隨即聯繫葉女士，並要求她補交打包帶走的食物餐費，惟遭到拒絕。無奈之下今年3月向法院起訴，要求葉女士補足餐費。

法院最終判決，葉女士向店方補交44543元餐費，同時還需承擔8000元訴訟費用。店方表示，已經收到合共52543元的款項。

網民點睇：

「生產隊的驢，都沒這麼能吃。」

「聰明反被聰明誤。」

「可笑的法律，這不算偷窺嗎。」

「下次打包進肚子裡回家吐出來慢慢吃。」

「這輩子都不會忘記這頓自助餐了！」

