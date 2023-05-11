「婚宴大媽」出沒　打橫整碟入袋打包極純熟　賓客：還未開始吃

新人在結婚時常會席開多桌，邀請親朋好友一齊到場，這時最怕的就是「婚宴蟑螂」來白吃白喝。



而在中國江西，卻出現比「婚宴蟑螂」更可怕的「婚宴大媽」，在菜餚一上桌就搶著打包，絲毫不顧其他人根本還沒吃，讓同桌賓客全看傻眼。

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有同桌賓客拍下畫面表示，當時去幫朋友接親，結束流程後到宴席用餐，自己先找到了分配的座位，接著便去一旁盛飯。

沒想到回來後，看到一群大媽搶著將菜打包到塑膠袋內，原本才剛上的8、9道菜幾乎被「光盤」，只剩下2盤。

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最後這名來接親的男子，只能選擇吃泡麵填飽肚子，他也表示，自己老家沒有這種情形，不太懂是不是這裡的風俗都這樣。

但是看別桌坐比較多年輕人的，也沒有這樣的情況，大家都有包紅包，要尊重其他人用餐的權利，這樣的做法實屬不妥。

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