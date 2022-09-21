Shopee中國突然宣布裁員　開會7分鐘光速結束　員工當天打包走人

東南亞電商巨頭蝦皮（Shopee）9月傳出虧損擴大開始裁員。9月19日在中國大陸召開全員大會，會上突然宣布將調整團隊削減部分職位。《界面新聞》報道，一位Shopee員工表示，在團隊會議宣布裁員7分鐘後，辦公室的聊天軟體裡就「查無此人」，Shopee並要求被辭退員工當天就要打包離開公司。該員工透露，但因為賠償方案頗豐，「被裁員的員工也沒有過多怨言。」



《界面新聞》報道，Shopee方面對此回應稱，「公司正優化運營效率。此次調整是持續增效舉措中的一部分，我們會盡力支持受影響人員妥善過渡。」

受訪員工表示，在大會結束不久，他任職部門就有3位同事收到裁員通知，「19日就直接走人了，不過賠償方案給到了『N+2』」，因賠償頗豐，被裁員的員工也沒有過多怨言。

根據內地相關規定，N指解除或終止勞動合同經濟補償應計算的工作年限，工作1年支付1個月工資，作為經濟補償。

N+1，就是在法定情形下用人單位合法解除勞動合同，但未提前30天通知勞動者，需要多支付1個月工資作為「代通知金」，簡稱N+1。N+1即指在該員工應得的經濟補償（N）之外，再多支付2個月的工資。

Shopee購物網站在台灣頗受歡迎。（網頁截圖）

據Shopee員工的預估，中國大陸的蝦皮團隊大約有6,000到7,000人。此前Shopee已經宣布退出歐洲和拉美市場，印尼也裁員3%。Shopee員工透露，此次裁員是各地區分開操作，大陸部門也沒有收到全球的統一通知。

據社交信息平台「新智元」報導，蝦皮的母公司是冬海集團（Sea），生存射擊遊戲Free Fire長期是冬海集團Sea最賺錢的遊戲，該集團2017年到2021年的收入超過40億美元。

利潤巨大的遊戲支持Shopee的電商業務，後因Free Fire在印度被禁，遊戲收入下降，因此Shopee從前期的瘋狂擴張，走到了現在的瘋狂裁員。

《Free Fire（我要活下去）》生存射擊型遊戲支撐Shopee業務發展。（Youtube影片截圖）

據《彭博社》報導，冬海集團創辦人李小冬在上週宣布，管理階層還將放棄薪水並實施公司花費緊縮制度，希望能撐過這次經濟成長放緩難關。

《聯合報》報道指出，Shopee裁員消息傳出前，全球電子商務早已發生同樣景況。例如今年7月，加拿大Shopify宣布裁員1,000人，8月ShipBob也表示裁員7%。整個電子商務產業已出現人力精簡，原因則受到全球供應鏈不穩及史無前例的通貨膨脹衝擊。