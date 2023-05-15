住舊樓不捨換新床　廣州85歲老農賣房捐60萬助學：要對社會有愛心

「我沒讀過什麼書，不想有孩子再和我一樣。」為幫助品學兼優的困難學子讀書，廣州85歲的梁榮文爺爺近年來一直向廣州市殘疾人福利基金會進行捐贈，已累計捐出60萬元（約67萬港幣）。

雖捐贈巨款，但梁榮文卻一直居住在白雲區握山村一棟老舊的自建房中，深居簡出、十分簡樸。對於自己的善舉，除家人外，他也從未和外人提起。



據《廣州日報》報道，近期，接受捐贈的廣州市殘疾人福利基金會對梁榮文老人進行回訪，擔心其捐贈60萬元後生活會否受到影響。

梁爺爺家中擺設十分簡樸，房間裏簡易的木板床、破舊的沙發，還有20多年都未換的舊蚊帳，唯一值錢的就是一台用了十多年的二手電視機。梁爺爺的妻子廖婆婆曾建議換張新床，卻被梁爺爺拒絕，說「買張新床的錢如果拿來助學，都夠一個大學生一學期的生活費了。」

梁榮文 （廣州日報）

為省錢，梁爺爺自己種菜，一年四季都不用買；身上的綠色粗布外套發白了也捨不得換。廖婆婆說，「他不抽煙、不喝酒，生活簡樸，從不亂花錢。」對於捐贈助學的善舉，梁爺爺也交代廖婆婆不要聲張，自己心裡踏實就好。

廣州市殘疾人福利基金會負責人謝淑婷稱，4年前梁爺爺致電他們，提出捐款30萬，令她十分意外。由於捐款金額較大，且老人家當時已81歲，為此他們專門上門向梁爺爺本人和家人詢問核對捐贈一事。梁爺爺斬釘截鐵地說：「沒錯，就是要捐30萬元幫助孩子們讀書。」

因在新聞上了解到山區孩子學習條件艱苦，大學生因家貧交不起學費，梁爺爺與妻子商量向孩子們捐贈一筆錢。2019年，梁爺爺賣掉家裡一套房子，先後向上述基金會和另一家基金會各捐贈30萬，合計60萬元。

廣州市殘疾人福利基金會專門為梁爺爺成立了單獨的捐贈助學基金，幾年來已幫助十多名困難學子，未來將照亮更多學子的求學之路。梁爺爺表示，「我是吃過苦的人，不希望這些孩子和我一樣，尤其不想讓困難學子因交不起學費而失學。」他回憶母親對他從小的教育，「對這個社會要懷著愛心。」

除捐資助學外，他還曾出資為家鄉修路燈、修路。梁爺爺稱，「人這輩子最能體現自身價值的不是掙了多少錢，而是幫助周圍多少人解決了困難。」