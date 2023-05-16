16歲女承父業登頂珠峰　創中國最年輕紀錄獲譽「地表最強高中生」

尼泊爾時間周一（15日）5時42分（香港時間7時57分），經過約10小時艱難攀登，來自湖南長沙的16歲少女徐卓媛成功登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰，成為中國年齡最小的從南坡登頂珠峰者。徐卓媛早在12歲時就放出要登頂珠峰的豪言，結果4年之後兌現了自己的諾言。值得一提的是，其父徐江雷在2007年成為湖南登頂珠峰的第一人，可謂「虎父無犬女」。



世界第一高峰珠穆朗瑪峰。（資料圖片）

徐卓媛就讀於湖南師大附中高中一年級，早在12歲那年，在錄製湖南衛視《少年說》節目時，她就喊出了「我要登珠峰」的豪言。今年4月15日，她從長沙前往尼泊爾，開始兌現承諾，出發前幾天校方更為她舉行了出征儀式。21日，她從盧卡拉開啟徒步之旅，經過8天的徒步，在28日到達珠峰大本營，並開啟登峰適應訓練。當天，她在微信朋友圈發文，「整個珠峰大本營非常龐大，從看到第一個營地到走到我們自己的營地用了一個半小時，我們的營地建在最靠近冰川，離珠峰最近的地方，心情無比激動」。

香港時間周日（14日）22時，徐卓媛從珠峰南坡海拔7950米的C4營地出發，經過約10小時艱難攀登後成功登頂，征服海拔8848米的世界之巔，引發關注，輿論甚至稱徐作「地表最強高中生」。

自2007年以來，湖南成功登頂珠峰的人數已超過9位。這其中就包括了徐卓媛與其父親徐江雷。徐卓媛出生時，似乎就注定與登山結下不解之緣。2006年，徐江雷登頂世界第六高峰卓奧友峰，於是把「卓」字送給了女兒。次年，他還成為「湖南省登頂珠峰第一人」。

受父親影響，在同齡人還在應對排山倒海的課業時，徐卓媛就跟著父親在走無人區，年紀輕輕已攀登過五座5000米以上的高山，足跡遍及全國，包括四川省阿壩州四姑娘山大峰（5025米），黑水縣三奧雪山奧太娜（5210米）。而為了攀登珠峰，徐卓媛一直不間斷地進行著高強度的專業訓練，去年攀上海拔7546米的慕士塔格峰，為她挑戰珠峰打下基礎。

有緣的是，徐江雷也畢業於湖南師大附中，這意味著該校已誕生兩位珠峰登頂者。他表示，學校開放包容、兼容並蓄，注重學生德智體美勞全面發展的教育理念，不但給女兒此次圓夢創造了寬鬆的學習環境，甚至發動海內外校友去為女兒募捐攀登費用，他對此非常感謝。

徐卓媛則提到，自己行囊中特別帶了父親當年登頂的手套，冀以此作為一種傳承。而待他日大學畢業後，她希望自己能繼續登山，集齊「7+2」，即7座高峰加上南北極點的至高榮譽。