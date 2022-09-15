有片｜爺嫲想抱孫卻叫不出新抱名字　護士狠瞪拒交嬰兒嗆這句爆紅

9月12日貴州畢節一個護士意外在網絡爆紅。網傳影片顯示，該護士抱著新生兒走出產房，爺爺嫲嫲想抱嬰兒，護士詢問產婦姓名，他們卻叫不出來。影片中，該護士突然變了眼神，狠瞪家屬罵道「「媽媽的名字都記不住，我怎麼把娃娃給你？」，網民讚賞護士「負責任、有警覺心，是一名盡責的好護士。」



網民也批評嬰兒的爺爺嫲嫲，「居然連媳婦的名字都記不清，還想抱孫」。不過，14日當事產婦在網絡回應稱，家人一般確實都稱她小王，她表示，「公公婆婆（老爺奶奶）叫不出媳婦全名在農村很常見」並稱他們一家人感情都非常好。

綜合網絡資訊，12日貴州畢節一位產婦生產後，依照醫院慣例，家屬可以看一看嬰兒，再由護士抱回產房觀察。影片畫面顯示，護士詢問「媽媽叫什麼名字」，家屬答「叫小王」，但就是說不出全名。

護士眼神犀利反問，「連媽媽的名字都記不住，我怎麼把娃娃給你？」，家屬急著解釋稱「我們喊小王習慣了...」；護士隨即抱著新生兒離開，並稱「（你們）在這等著，媽媽的名字怎麼可能記不住」。

影片在網絡爆紅，網民稱讚該名護士，「負責任的天使，眼神好銳利」、「護士真的很負責，這不僅是為孩子著想也是為媽媽著想，母親懷胎十月的艱辛」；也有許多網民批評產婦家屬，「這明顯的婆家沒把兒媳婦放在眼裡。」、「連名字都叫不出，該不會是代運吧？」亦有網民憂心產婦是否被拐賣。

對此，當事產婦則於14日回應稱，這是自己的第四個孩子，她表示，家人確實一般都叫她「小王」，她更稱，「公公婆婆叫不出媳婦全名在農村很常見」，強調他們一家人感情都非常好，小姑也在她坐月子照顧她，謝謝大家的關心。

據九派新聞報道，在內地醫院臨床護理中，經常會聽到一個詞叫「三查八對」，就是要提醒醫務人員在工作中認真核對。三查是指查備藥時與備藥後查，發藥、注射、處置前查，發藥、注射、處置後查。八對是指對姓名、床號、藥名、劑量、濃度、時間、用法、藥品有效期。這一制度的實行，很大程度上減少了護理差錯的發生，保證了護理品質。

網民點睇：

為嚴謹護理工作的護士點讚。

真的是一個超好的護士，辛苦了!

連老婆名字都不知道，救命啊，出院了趕緊帶孩子跑吧。

這是什麼家人啊，心酸。

孩子出來就應該爸爸抱，爸爸在哪裡?

