上海失明長者過路誤入車道　00後司機冒違泊被罰風險衝前攙扶獲讚

上海金山一名失明長者過馬路時，誤入機動車道，情況十分危險。一名駕車駛過的00後司機，見狀不顧違例風險將車泊在路中央，快速衝上前去扶長者往正確方向，並小心翼翼地送到安全位置。



00後司機不顧違例風險將車泊在路中央，快速衝上前去扶長者往正確方向，並小心翼翼地送到安全位置。（影片截圖）

據《澎湃新聞》報道，上述00後司機名叫羅晟，他上周二（9日）駕車去公司途中，在金山區石化街道衛零路、龍勝路路口，注意到一名失明長者正在斑馬線上步履蹣跚地過馬路，於是便將車速減低想等長者通過。

未料，長者卻逐漸偏離斑馬線，並走進了機動車道。閉路電視畫面顯示，羅晟見狀不顧違例泊車被罰款的風險，立刻下車衝向長者，並最終指引攙扶長者到安全的人行道上。

對於這一善舉，羅晟認為微不足道，「當時也沒有多想，只是覺得如果多耽誤一秒，老人就會多一分危險。」

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事後，羅晟想到自己可能因在路口泊車違反交通規則，於是來到當地交警支隊說明情況。警方查看閉路電視畫面後表示，羅晟的行為按照法律規定應處以200元人民幣罰款，但鑑於他救助長者的行為，將消除處罰，並讚揚他停車扶人的善舉。

相關畫面被媒體發現後放上網絡，引發網民評論：

「社會需要這種溫暖的人。」

「可別罰他款啊。」

「中國人素質真不錯，尤其是年輕一代。」

「莫名的感動，善小而為之，有愛的人傳遞正能量。」

「盲道修的真的是奇葩，有的盲道的盡頭是堵牆，且沒有拐彎的盲道，修了又沒修。」

「評選文明城市時，盲道是否通暢便利理應比商戶門前是否還貼著春聯重要得多。」

