四川大熊貓福莞被遊客潑水後委屈躲角落　飼養員抱起暖心安慰

3月4日，四川成都大熊貓繁育研究基地7個月的大熊貓福莞疑似遭遊客潑水後受驚大叫，躲到角落。隨後，飼養員上前抱起安慰，引發關注。



《錦觀新聞》報道，網傳影片顯示，有其他遊客告知飼養員，大熊貓福莞遭遊客潑水，疑似受到驚嚇，不斷發出叫聲，隨後躺倒在角落，看起來情緒十分低落。

隨後，飼養員上前查看大熊貓福莞的情況，將福莞抱起，撫摸拍打後背安慰，並把福莞身上的落葉拍掉，照顧福莞的低落情緒，熊貓北俠也上前安慰。

報道稱，福菀為2022年12月成都大熊貓繁育研究基地15隻新生熊貓的其中一隻，現在7個月大，還未滿1歲。因為天生的脊椎問題，福菀下半身無法行走，只能用前腿拖動身體爬行，不能像同伴一樣爬樹、爬木架。

據悉，角落是大熊貓福莞最喜歡待的地方，因為在角落，福莞可以靠墻坐著，獨自安靜地玩樹枝樹葉或者吃竹子，每次一玩就是很久。有網友稱，福菀被潑到水，可能正是因為行動不便，來不及躲閃。

今日（3月7日），熊貓基地回應稱，大熊貓被潑水一事屬實，目前福莞狀態健康穩定。事件發生後，飼養員第一時間將福莞帶離了外場。涉事潑水遊客由於離場較快，閉路電視及影像資料中未能發現。基地後續或會出台一系列管控優化方案，如黑名單、物理隔離等。

網民點睇：

我的霉運都轉給潑水的人。

誰這麼缺德？

這個奶爸抱起熊寶的那一刻我承認被暖到了。

真的像哄孩子一樣，好溫柔。

這麼可愛的寶貝怎麼下得去手，喜愛的方式有很多種，你也希望世界用這種方式去愛你嗎？

本來身體有殘疾就不能行走，為什麼還有殘忍的人要捉弄它。

誰這麼欠啊。

飼養員雖然沒說話但也能看出來他生氣了，像自己孩子被欺負了。

可以不愛，但請不要傷害。

