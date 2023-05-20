「臍帶轉54圈成螺旋狀」危及胎兒　江蘇婦懷孕34週剖腹產女

江蘇的陳女士在孕25周產檢時發現臍帶螺旋過密過細。經由產科醫師介紹，由於臍帶過度扭轉數達54圈成螺旋狀，造成胎兒發育受到限制，於是在孕35周時醫院提前為陳女士實施了剖宮產手術。近日，新生兒在暖箱住了37天後平安出院，體重從出生時的1.65公斤長到了2.64公斤。



綜合陸媒報道，江蘇省淮安市一名陳姓女子，5月18日迎來在保溫箱待了37天的女兒萱萱（化名）出院，體重相比剛出生時候的1.65公斤（1650克）增加一些，已長到了2.64公斤（2640克）。其實，陳女在懷孕25週產檢期間就被醫生告知，萱萱的臍帶有圈數過多、螺旋過密的情形。對此，淮安市婦幼保健院產科主任醫師鈕慧遠表示，「我們評估胎兒的體重也也就相當於懷孕23週，已經低於同胎龄的胎兒，主要原因就是臍帶過度扭轉。」

女子懷孕34週剖腹產，卻發現腹中長約50公分的臍帶扭轉54圈成螺旋狀。（翻攝微博）

鈕慧遠說明，當初在幫陳女產檢，發現雖然超音波顯示萱萱的胎動正常，但由於胎兒越長越小，因此建議陳女到近35週之時就終止妊娠，進行剖腹產。到了4月12日剖腹產當天，鈕慧遠發現陳女腹中的長約50公分的臍帶，過度扭轉54圈已成螺旋狀，而萱萱出生的體重是1.65公斤（1650克），但對於懷孕近35週的陳女而言，這個孩子的體重極低，因此胎兒在出生當下，隨即被轉到院方的新生兒科治療。

鈕慧遠指出，其實胎兒在孕婦的腹中活動，無論是伸胳膊、動腿，甚至轉圈，都會導致臍帶產生扭轉，一般在扭轉6圈至11圈的範圍內，並不影響胎兒的血液供應，但若扭轉的程度阻礙到血液流通，胎兒就有可能因此宮內發育遲緩，甚至供血不足而死亡。

鈕慧遠表示，孕婦一旦在產檢期間得知腹中的臍帶有問題，也不必過度緊張，只要密切監測胎動情況，留意每次的檢查即可。