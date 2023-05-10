孕婦意外撞死3歲女童　稱「肚裏的賠你」女童父：怎賠？有用嗎？

台南市5月8日發生一起死亡車禍！一名孕婦開車撞上一對正在過馬路的母女檔，造成3歲女童頭部重創送醫後仍不治身亡，李女則受重傷，目前正在加護病房救治中。5月9日肇事的杜姓孕婦致電給女童爸爸，卻向他表示「我肚子裏的孩子賠給你」，讓女童爸爸相當氣憤。



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肇事駕駛稱「肚子裏的孩子賠給你」

根據《ETtoday東森新聞雲》報道指出，女童爸爸5月9日接受媒體採訪時，有透露肇事的杜女也致電來致意，但在電話裏杜女表示自己也還在醫院，並稱「肚子裏的孩子賠給你」，讓女童爸爸氣憤表示「要怎麼賠？有辦法一模一樣嗎？我生一個給她，她要嗎？不是自己生的，有用嗎？」

女童爸爸表示，如果杜女真的有心，可以找時間來女兒靈堂捻個香，等太太的傷勢好轉、穩定後，後續的賠償要怎麼處理，大家再來談。

女童爸爸也表示，杜女有在電話裡向他解釋，當下是因為「沒有看到才會撞到」，讓女童爸爸無法接受，痛斥「我是覺得很扯啦，影片大家都看到，完全沒有剎車，前輪輾過、後輪再輾過，還倒車把太太捲入輪下，而女兒體型比較小，當場就走了……」。

不敢告知女童媽媽噩耗

女童爸爸也透露，目前太太傷勢還算穩定，不過全身多處骨折，肝臟也有撕裂傷，還需要多觀察幾天，並表示李女在清醒時，不斷詢問女童狀況，但因為擔心李女情緒崩潰，所以至今仍不敢告知死訊，只能撒謊表示「女兒好好的沒怎樣，現在在別的病房治療，丈母娘正在照顧」。

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