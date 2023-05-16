美國有「孕婦」見警察即逃亡 跑一半肚子竟「掉出來」
撰文：TVBS新聞網
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孕肚掉地上？美國南卡州近日增派警力隨機臨檢，遏止毒販運毒的情況，日前意外遇上一樁離奇案件。
一對夫妻遭到警方攔查時，面對警方詢問不僅支支吾吾、甚至連「腹中胎兒」的預產期都答不出來。
而正當警方察覺有異時，該名孕婦也趁機下車開溜，卻在跑到一半時「肚子直接掉地上」，在場的警方也被突如其來的真相弄得完全說不出話來。
一個問題 「父母」答案竟相差十萬八千里 點圖了解更多：
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綜合外媒報道，事發地點位於85號州際公路（Interstate 85）南卡州路段，當時安德森郡警方在隨機臨檢的過程中，攔下了男子米勒（Anthony Miller）和女子米琴（Cemeka Mitchem）的車輛。
但當警方詢問孩子的預產期時，兩人給出的答案卻相差十萬八千里，這才讓警方察覺有異，準備進一步調查。
意識到自己可能漏餡之後，米琴也果斷拉開車門逃逸，卻在逃跑途中「肚子竟直接掉到地上」。
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起初警方被這突如其來的場景看傻眼，隨即就發現地上的「孕肚」其實只是橡膠製假肚，同時藏在肚子裡超過1500公克的可卡因散落在地。
警方也馬上將兩人逮捕歸案，並關押在安德森郡立監獄、尚未獲得保釋；等待兩人的可能是最高30年的刑期與20萬美元的罰款。
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