清華碩士奪世界小姐中國區人氣冠軍　冀打破大眾對理工科女生偏見

5月20日，在雲南大理舉行的第72屆世界小姐（Miss World）選美大賽上，清華大學研究生洪昊昀獲得中國區最強人氣冠軍和東部賽區冠軍。

對於外界「參加選美是不務正業」的質疑，洪昊昀直言，沒有人是需要被他人定義，又認為參加選美可以豐富人生閱歷，讓她在未來做出更有價值的科研，「來打破人們傳統意義上，對理工科女生的偏見」。



洪昊昀：我要打破人們對理工科女生的偏見

從對外宣布要參加選美以來，洪昊昀一直聽到不少質疑，譬如有人說可以在清華大學安靜地做一名科研工作者，為何要參加選美。

為此，洪昊昀特意在社交平台錄製影片，分享自己的想法。她表示，世界小姐比賽被譽為選美界的奧林匹克，宗旨是樹立杰出的女性榜樣，幫助飢餓殘疾兒童，促進世界和平。「那麼對於我來說，這會是一場充滿正能量的、獨特的人生體驗」。

對於家人和朋友的質疑和擔心，洪昊昀則稱，他們更看重參賽的結果方面，能夠對自己的未來有什麼幫助。但事實上，她更看重備賽的過程，「我有進行全面系統的形體訓練，並且每天都有進行科學的健身，從而獲得了非常健康的生活方式」。

洪昊昀表示，有朋友認為她參加選美是不務正業，不太符合傳統科研工作者的形象，但她認為真正有價值的科研，不僅來源於紮實的理論知識，還來自於非常豐富的人生閱歷，而選美恰好提供了豐富人生閱歷的寶貴平台，讓她更有可能在未來做出更有價值更能落地的科研，「想通過自信健康大方的美麗，來打破人們傳統意義上，對理工科女生的偏見」。

她強調，沒有人是需要被他人定義，「我不在乎別人說，科研工作者應該什麼樣，或者女孩應該什麼樣，所以我在這裏分享了我的想法，我覺得只要我們每個人都朝着自己喜歡的樣子，勇敢去走就可以了」。

不斷突破自己的「天花板」

2017年，洪昊昀被錄取到清華大學機械、航空、動力專業大類，後來在大二成功轉入計算機系，且進入清華計算機系知識工程實驗室。

2021年底，洪昊昀成功保研（推薦免試攻讀研究生）。一年後，提前錄取成為MBZUAI簽約候讀博士（四年制全獎直博），師從世界頂尖人工智能科學家、MBZUAI首任校長邢波教授，準備在今年夏季入讀人工智能（機器學習）博士。

選美比賽結束後，洪昊昀已有新規劃，她將在5月底6月初，跟隨世界人工智能著名科學家、博士生導師邢波教授，去阿聯酋做訪問學生，並開啟自己的讀博旅程。