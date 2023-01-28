14歲廣西初中生獲清華青睞　將本碩博連讀師從國際數學大師丘成桐

年僅14歲的廣西省桂林市國龍外國語學校初三學生官子欽，近日入圍清華大學丘成桐數學領軍人才培養計劃2023年第一批次，將直接保送清華大學，連讀學士、碩士、博士。該話題引發關注，更登頂熱搜，輿論紛紛讚揚其未來可期。



據了解，全國只有不足50人與官子欽一樣獲得該資格，同時，官子欽也是清華大學丘成桐數學領軍計劃培養對象的廣西第一人，開啟當地初中學生上清華的先例。

獲得該資格後，官子欽亦無需參加中考和高考，在春季學期直接到清華大學接受預科培養，通過預科考察後就可以直接在清華接受本碩博貫通培養，並師從國際數學大師丘成桐。

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丘成桐是著名數學家、清華大學丘成桐數學科學中心主任、清華大學求真書院院長，先後獲得菲爾茲獎、麥克阿瑟獎、克拉福德獎、沃爾夫獎、馬塞爾·格羅斯曼獎等五項世界科學大獎，有「華人數學界領袖」之美譽。

自2021年起，清華大學開展丘成桐數學科學領軍人才培養計劃選拔培養，面向全球招收中學階段綜合優秀且具有突出數學潛質及特長的學生進行選拔及培養，致力於在中國本土培養一批具備紮實的數理基礎，並能夠引領中國乃至世界基礎數學及其相關應用領域發展的領軍人才。

計劃每年招生規模不超過100人，入選者會被錄取至8年制的清華大學數學與應用數學專業，依托清華大學求真書院進行培養，採用「3+2+3」培養模式，從本科連續培養至博士研究生階段。