內地美食網紅直播賣鳳爪　紅油一淋「小強跟隨滑出來」極噁心

內地美食網紅「密子君」微博擁有1827萬粉絲，6日她直播帶貨介紹無骨鳳爪時，被網友抓包「小強（蟑螂）」現形，影片截圖已在網路流傳，密子君為此發文道歉。



在曝光的畫面中可見密子君為鳳爪淋上紅油時，一隻小強赫然出現在雞爪上，網友看了直呼「好噁」、「要吐了」，還有網友問道「所以蟑螂最後吃了？」密子君事後發文致歉，坦承有疏失，也澄清是個人問題，並非廠商提供的產品有問題，並對合作廠商致歉。

按圖看清鳳爪淋上紅油一刻！慎入！

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密子君表示事後重看影片，發現蟑螂來自於自己熬製的紅油，而非售賣的產品，她表示因個人口味重，所以在吃的時候添加自己熬的紅油，但因該碗紅油在儲存過程中沒用保鮮膜密封保存，蟑螂爬入，屬於她團隊未妥善保管的問題，因此導致網友對售賣產品產生質疑與誤會，向大家致歉。

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密子君還表示當了8年的美食主播，食安問題一直是他們團隊相當重視的問題，未來也會繼續接受大家監督，為食安努力。

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