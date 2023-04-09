網紅直播中「親父闖入討250萬」　場面火爆罵：不然妳滾出家門

內地網紅韓婧格擁有大批粉絲追蹤，日前開直播時她的爸爸突然闖入房間，並要求她支付弟弟的結婚聘金共50萬人民幣，另外還要求她將平治車過戶給自己，或是拿出200萬人民幣，否則就滾出家門，兩人吵架時間長達6分鐘，場面相當火爆。



根據微博星河網事報導指出，韓婧格的爸爸在她直播時闖入房間，要求她拿出50萬人民幣，作為弟弟結婚聘金。她先是小聲說「我在直播」要求爸爸離開，但他卻說「直什麼播？你弟弟結婚拿錢給我，你見哪個網紅的爸媽要賺錢？」

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韓婧格忍無可忍回擊「我嫁出去都不用五十萬，跟你兒子說不行嗎，你兒子不是人嗎？你兒子不賺錢你去賺啊，你別道德綁架我，我每次回來你關心過我嗎？要不是爺爺在這裡，我根本不想回來，能不能趕緊走啊？」

她的爸爸又獅子大開口要求她將平治車過戶給自己，或是拿出200萬人民幣，他甚至摔破玻璃洩憤，「這是我的家，給我兩百萬我就走，叫什麼叫，養妳這麼大我容易嗎？我打牌都把妳帶在身邊，怎麼不是你應該做的？答應給我兩百萬我就走，不然就給我滾出去，這是我的家」。

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韓婧格仍表示「不答應，答應不了，沒有兩百萬」。直播間的網友紛紛留言「重男輕女」、「告法院」、「帶爺爺走吧」、「兩百萬好賺嗎？」、「獅子大開口」、「錢那麼好賺怎麼不自己賺」、「加油吧，出去住酒店」、「突然心疼妳了」。

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