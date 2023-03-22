全裸拉窗簾意外遭清潔工看光光　杭州情侶怒斥酒店未盡提醒惹議

近日，浙江杭州一名徐姓男子花了1649元人民幣預訂了杭州康萊德酒店一江景房，滿懷期待地和女友一起入住。詎料翌日一早，當他拉開窗簾享受江景時，驚見窗外有人在擦玻璃，尷尬的是此時此刻他和女伴兩人都沒穿衣服，坦蕩蕩地曝露在他人目光前。事後，徐男不滿酒店未盡提醒，要求出具書面道歉並退款等。



事發於酒店41樓，原本這是欣賞江景的好位置，可是現在對徐男和其女伴而言則是陰影。徐男透露，其實酒店房內有放置溫馨提示，提醒房客指近期有玻璃清潔工作，必要時候要把窗戶關起來。不過徐男不滿自己入住的時候，酒店沒有提醒，到底是哪段時間不能打開窗簾。他又指，他們本來當天要退房，但酒店說等他們消息，讓他們再住兩天，所謂的高層一直沒出現，酒店又叫他們付房費，令其多付了兩天貴價的冤枉錢。

事發於杭州康萊德酒店。（酒店官網）

目前，徐男的訴求是酒店出具書面道歉，以杜絕後續給其他客戶造成不良影響，另要求退款，賠償精神損失。而酒店方面為事件致歉，但同時表示清洗玻璃外牆的公司是由物業統一安排，清洗時間受樓層高度、天氣等因素影響會有調整，故無法確定清洗時間，加上每位客人的作息時間各異，難以透過電話或門鈴通知，所以已在房內放置溫馨提示。

徐男表示，若協商無果，後續將起訴該酒店。至於杭州上城區文廣旅體局則表示，酒店在服務上有瑕疵，但就「觸犯私隱」，法律上說難界定取證。

對於事件，網民反應兩極，有人認為酒店應盡到告知的義務，但也有人批評事主自己不注意私隱，「大白天不穿衣服拉窗簾，怪誰？」，甚至有人同情起清潔師傅來。

網民點睇：

裸體有風險，脫衣需謹慎！

支持擦玻璃師傅告他們性騷擾

清潔工是否也可以報精神損失

高空作業人員又多了一種高危因素

屁事一件，三方都不需要負責，特別是清潔工更是無一點過錯。吵吵何用？

我覺得酒店方沒什麼錯，也告示牌提醒了，那麼白天是工作時間，按道理白天任何時間都有可能擦玻璃的，自己要秀行為藝術怪誰呢？

確實是酒店有責任告知，即使不知道工人幾時幾刻在哪一層，也應該知道何時開始何時結束吧？在電梯廳放上明顯的告知書很難做到嗎？

