直播中突被黑衣人狂斬　男主播「手掌噴飛」掉地上　血腥影片瘋傳

福建省廈門市23日發生恐怖砍人事件，石姓直播主與朋友在廈門華天涉外職業技術學院直播，沒想到突然有名男子從後方攻擊，現場還遺留一隻斷掌，恐怖的影片持續在網路上瘋傳，引起許多討論。



近日有段影片在微博瘋傳，石姓直播主當時與朋友在直播，沒想到過程中有名身穿黑衣、白褲的男子突然襲來，持刀朝2人猛砍，一刀揮落下去，立即有膚色肉塊噴出，直接掉在地上，2人也瞬間開始逃跑。

遭砍後手臂明顯短了一截 血腥影片瘋傳（點擊放大瀏覽）：

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黑衣男就這樣持刀在後面不斷追砍，似乎與2人有深仇大恨，嚇壞了直播房間裡的觀眾，而從另一個視角的影片來看，石姓直播主遭砍以後，左邊手臂明顯短了一截，似乎真的遭遇不測。

（編按：據廈門市公安局24日下午最新公布，疑犯羅某與受害人石某、葉某在網絡平台發生口角，心生不滿，遂從外地前往廈門將二人砍傷，兩人無生命危險，警方已於24日凌晨將羅某抓獲歸案。）

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