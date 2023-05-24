25歲女體檢遭變態醫生含乳頭　 警靠口水和指紋拉人　僅判5日惹議

內媒《奔流新聞》報道，廈門25歲的黃女士為了辦理健康證，去當地仙嶽醫院體檢，竟遇到變態醫生稱要檢查乳腺，她被要求脫光衣服，60歲男醫生隨即反鎖房門，並用手觸碰該女子的胸部，接著更含住該女子乳頭。



事發後，該女子男友郭先生陪她同報案。郭先生指出，在轄區派出所，楊姓醫生還不承認猥褻行為，最後警方通過技術手段從女友隱私部位採集到醫生的指紋和唾液後，對方才不得不承認。最終，楊姓醫生被處以行政拘留5日的處罰。



黃女士男友郭先生透露，今年5月19日，女友去廈門本地的仙嶽醫院體檢。最後一項檢查時，遇到了體檢部的楊姓醫生。進了體檢室後，楊醫生反鎖了門，讓女友脫光上衣背靠牆。之後，醫生用手觸碰女友胸部，並突然用嘴吸吮。

黃女士指出，「當時以為是正常檢查乳腺，被吸了一口後才覺察不對」，黃女士隨後諮詢其他醫生，得知體檢並不需要脫光上衣後便報了警。

黃女士報警後，在DNA報告和警方調查結論出來之前，楊某軍並不承認自己做過相關行為，直至相關報告載明檢測出黃女士隱私部位有楊某軍的唾液和指紋後，對方才承認。

郭先生提供的廈門市公安局思明區分局行政處罰決定書顯示，「違法行為人楊某某，今年60歲，利用擔任廈門市仙嶽醫院體檢部醫生的便利，示意體檢人員脫掉內衣赤裸上身，並用嘴觸碰體檢人員隱私部位。」

受害人整夜失眠 男友批評：判決太輕

郭先生說，這件事給女友造成了極大的傷害，「狀態很不好，她整夜失眠做惡夢」。郭先生指出，家屬都認為警方的處理太輕，因為楊醫生的行為已經構成了猥褻，「我們已經向醫院和衛健委提出了吊銷對方作為醫生的執業資格和中斷對方養老金的要求，我們覺得這一定不是他第一次這麼幹了。目前正在和院方及衛健委進行溝通。」

郭先生表示，他們已經向醫院和衛健委提出了吊銷對方作為醫生的執業資格和中斷對方養老金的要求，「我們覺得這一定不是他第一次這麼幹了。目前正在和院方及衛健委進行溝通。」

廈門仙岳醫院一位醫生透露，事發後醫院就緊急開會，現在已安排多位工作人員安撫黃女士的情緒。對於黃女士質疑事發後有醫護人員不太希望她報警的問題，院方表示會進行調查並在完成後正式答覆郭先生及黃女士。

公開資料顯示，廈門市仙嶽醫院是一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復於一體的三級甲等精神專科醫院，楊某軍是該院內科主治醫師。



網民點睇：

我Ｘ，都六十歲了，這輩子這種事兒，應該沒少幹，有的人可能礙於隱私沒報案！

辦健康證都要脫衣服？會不會這老頭幹這種事已經不是第一次了。

所以這就是為啥現在去體檢，女生做各種B超、彩超都要女醫生的原因……

這種是明顯的性侵，居然是拘留五天，到底是咋想的。

晚節不保，退休金都沒有了，你自己可以去夜店啊。

誰說醫生眼裡患者就是一塊肉的……

