粵15歲少女｢為愛減肥｣多器官衰竭離世　50日不吃不喝體重僅25公斤

「那個為愛減肥的少女走了」在今日（24）登上內地熱榜，讓網民唏噓淚目。

近日，廣東一位15歲女孩小玲因患有「厭食症」，重度營養不良、呼吸衰竭，在深圳市兒童醫院經過20多日的搶救，最終離開世界。



據《深圳衛視》報道，今年3月，深圳市兒童醫院接到東莞某醫院求助，一名15歲女孩小玲（化名），因重度營養不良，呼吸衰竭，已失去意識。

當時，小玲父親告訴醫生，女兒自年初三（1月24日）以來，約有50日只喝水，不吃東西。轉院前一周，在家神志不清，緊急送院。上中學的小玲身高有165公分，但體重僅有24.8公斤（約54磅），體重甚至不如一些低年級學童。

深圳兒童醫院醫生檢查發現，女孩毫無自主呼吸，嘴角滲血，甚至瞳孔不等大，光反射消失。醫生表示，瞳孔無反應意味著腦幹受損，不一定能再醒過來。醫生推女孩做腦部CT時，抬起女孩時被其體重震驚，「好輕啊，感覺在抬一床被子。」

為愛減肥變絕食

小玲媽媽稱，女兒最重的時候是小六時期，有114磅。上中學後，家人發現她開始產生「減肥意識」，吃飯一點點油都不要。媽媽稱，是因為小玲暗戀一個男孩子，但那個男生喜歡的女生卻比小玲瘦，這讓小玲產生「攀比心理」。

小玲媽媽回憶，某次，小玲看到班上另一個女孩只吃青菜，便認定人家是在減肥。小玲無法接受一個事實：「我比那個同學漂亮，成績比她好，但她比我瘦！」媽媽表示，漸漸地小玲開始不吃米飯主食，到後來演變成絕食。

在接下來的一年半中，小玲反覆絕食，直至陷入昏迷、生命垂危。期間父母曾強制多次帶她到醫院，但她試圖跳車，即使到了醫院被拖進病房，也用花灑砸腦袋、跳窗等行為傷害自己。小玲做這些行為皆因長期減肥過度，令她患上一種連醫生都會聞之色變的疾病——「神經性厭食症」。

患厭食症 寧願餓死也不吃

報道稱，當減肥上癮後，大腦分泌多巴胺，產生強烈的愉悅感，便會出現神經性厭食，這種疾病多發於13-20歲的年輕女性，患者為了減肥會無所不用其極。患者甚至樂見自己被折磨的精疲力盡、瘦骨如柴。

小玲父親稱，他稱給小玲看許多網絡上關於厭食症的圖片，但小玲信誓旦旦地說，「爸爸你放心，我不會得厭食症的。」但當小玲減肥到66磅左右便開始沒有底線，只想愈來愈瘦。

小玲治療時瘦骨如柴（深圳衛視影片截圖）

「寧願餓死，也不吃東西」導致小玲被轉送到深圳兒童醫院前，已出現14種疾病，全身所有器官都受損，甚至衰竭，大腦可能再也無法甦醒。當醫生嘆息告訴家屬，已「盡力了，要做選擇」時，小玲父親哽咽表示，雖然於心不忍，但考慮再三還是決定給孩子自由，由媽媽陪她走完最後一程。

小玲的故事，讓許多網民唏噓淚目，可惜花樣少女竟以如此方式離世，也表示「健康才是最重要的」，認為社會應當提倡健康的審美，而非現在影視中所追求的「白幼瘦」。