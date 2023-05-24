內地全年新生兒料不足800萬　醫護：過去日產七八個現幾天才一個

內地生育率低迷，據《中國慈善家》消息，今年產婦建檔基本完成，數據推算全年新出生人口不足800萬。為爭奪產婦資源，多間醫院給產婦提供各種優惠服務；亦有前線員工透露，過去一天分娩七八個嬰兒，現在幾天才一個。另外，縱使地方政府紛紛祭招鼓勵生育，但成效強差人意，對此學者建議，補貼至少得幾萬億（人民幣．下同）。



據《紅星新聞》報道，今年以來分娩量下降，對於不少產房的醫生而言，新生兒的哭啼聲變少，病床不再緊張，工作也不像從前忙碌。貴州省某縣婦幼保健院一名婦產科醫生介紹道，今年該院的分娩量較同期下降近30%，縣城內三家公立醫院的新生兒出生率都在降低，連帶影響到醫護的薪酬待遇。黑龍江省哈爾濱市婦幼保健院一名產科醫生則表示，今年分娩量減少一半以上，以往分娩量可能一天七八個、十來個，現在幾天才一個，「能一天一個就不錯了」。就其原因，他認為除了生育觀念和經濟水平等因素，當地私立醫院的分流也有影響。

而為爭奪產婦資源，多間醫院給產婦提供各種優惠服務，如江西一家知名婦幼醫院特需病房床位打出5折優惠。不過也有醫院因為分娩量少，乾脆暫停有關服務，就在5月7日，浙江蒼南縣中醫院公告稱，根據醫院學科發展規劃，經研究決定，即日起暫停產科助產服務，但產科門診照常開放。該院婦產科一名醫護人員介紹，業務去年10月份就徹底停掉，因分娩的數量很少，繼續幹就沒有意義了。同時，在人員外調、退休等情況下，婦產科員工的結構組成大變，業務亦由以產科為主轉向中西醫結合的婦科，從而令業務量慢慢回升。

浙江蒼南縣中醫院公告稱暫停產科助產服務。（蒼南縣中醫院）

另一方面，產婦年齡不斷走高。復旦大學附屬婦產科醫院產兒部主任顧蔚蓉發現，35歲以上高齡產婦比例在明顯增加，合併症的風險亦不斷增加。5月中旬，她在門診中服務了15名孕產婦，就有高達8人是高齡產婦，最老者達到40歲，相反30歲以下者僅有3人。她透露，2011年時，該院高齡產婦佔比約11%，可目前激增到20至25%，10年來幾乎翻了一番。而且，目前該院孕產婦中，除初產婦外，近40%為經產婦，她們以生二孩為主，真正生三孩的比例仍然很低。

此外，地方政府紛紛祭招鼓勵生育，如四川省攀枝花市於2021年7月成為首個現金補貼二、三孩生育的城市；2022年3月底前全市兌現第一筆共計95萬元、涉及650個家庭的育兒補貼金。可是當地一間三甲專科醫院的產科醫護人員周一（22日）透露，今年以來該院產檢數量和分娩量只是與往年接近，分娩量每月約在170至180。一些醫院更出現分娩量不增反降。

當局積極鼓勵生育但成效強差人意。（新華社）

對此，西南財經大學教授、中國人口學會副會長楊成鋼表示，雖然當局積極鼓勵生育，但補貼相對於家庭的育兒成本來說，就算不能說「杯水車薪」，恐怕也難以調動生育的積極性。

攜程創始人、人口經濟學家梁建章近日更在新書中建議，補貼生育的財政支出應至少佔GDP的2%至5%，具體或需支出幾萬億來補貼生育。他提出三點措施，一是現金補貼，二孩家庭每孩給予每月1000元，三孩以上（包括三孩）家庭每孩給予每月2000元，直至孩子到18歲或20歲；二是個稅和社保減免，二孩家庭實行個人所得稅和社保減半，三孩以上家庭個人的所得稅和社保全免；三是購房補貼，可通過按揭利息返還或房價打折進行補貼，如補貼二孩家庭的房貸利息的50%，三孩以上家庭的房貸利息可全部補貼等。