7旬夫婦為3歲女兒慶生惹議　網民憂成準孤兒　兩公婆冀活到110歲

近日，山東棗莊一對七旬夫婦為三歲女童過生日的影片引起廣泛爭議，只因他們之間的關係是父母和女兒，這亦令不少人為之震驚，雖大部分網民為這一家人送上祝福，但仍不乏有人直言：「小孩子沒多大就要變成孤兒了」。



綜合內媒報道，這名3歲女童被父母視為「天賜的禮物」，因此取名為天賜。2019年，67歲患有腔隙性腦梗的妻子在用藥調理氣血後意外地來了例假，沒過多久更查出懷有身孕，雖然有人質疑年近七旬不可能自然受孕，但68歲的丈夫就表示，「我們這是真實發生的事。」

老來得子是一件令人興奮的事情，但卻不得不面對諸多現實問題。在此之前，這對夫婦已育有一男一女兩名子女，且孫女亦已有15歲，雖然遭到兒女及身邊人的極力反對，但他們還是決定將第三個孩子生下來。

同年10月25日，經歷了半個小時的手術後，天賜在山東棗莊婦幼保健院順利出世，後來老夫婦的兒女亦接受了這名小妹妹，一家人相處融洽。天賜的父親亦曾表示，自己和妻子每月退休金有超過1萬元人民幣，所以養育小女兒在經濟上完全不愁，更不會因此麻煩兒女。

三年時間過後，71歲的父親和70歲的母親為女兒慶祝生日的畫面再次引起關注，不少網民都進行評論：

「讓領退休金的生吧！人口增長有希望了」。



「67生的孩子，孩子能和父母度過多少年？」。



「孩子有可能不到成年就沒有父母了，想想挺可憐的，哥哥姐姐也有自己的家庭不是一起長大的也沒啥感情，以後孩子的路不好走」。



「這孩子的心理陰影該有多大呀！我老爸51歲有我，上學時老是被說成是我爺爺，老爸在也不去我的學校，我也不讓他去了，感覺我跟班上的同學咋就不一樣呢」。



「看這一對父母紅光滿面，再活三、五十年也不是個事」。



「所謂兒孫繞膝，就是兒女和孫子輩一般大，這是天倫之樂啊」。



「不管怎樣，孩子出生了，他們也能順利養育，就要祝福，而不是陰陽怪氣」。



「10年之後小升初，不知道老兩口還能不能熬過去，還是讓子女帶妹妹」。



雖有不少反對和質疑聲，但這對夫妻就淡然回應稱會為了女兒活到110歲。