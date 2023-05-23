3月大女嬰遭親戚「輪流錫錫」媽媽叫不聽　致病毒感染近40度高燒

看孩子胖嘟嘟很可愛，總會忍不住想親親抱抱，小心這舉動，可能會導致寶寶生病！



近日大陸浙江嘉興，一名新手媽媽帶3個半月大女兒回家，一家人抱著女嬰又親又摸，沒想到當天孩子就突發高燒近40度，懷疑是被大人身上的病毒傳染了。

嚴重可致命 病毒可存在數年之久（點圖了解更多）：

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據《白鹿視頻》報道，曹女士日前帶寶寶回娘家，家人看到這麼可愛的孩子，不只輪番搶著抱，親完手手還親臉頰，儘管她當場提醒家人別親，但是老人家的思想就覺得孩子都是親過來的，這才是表達愛的方式，根本阻止不了。

沒想到當天下午女嬰就突發高燒，體溫最高燒到39度7，曹女士趕忙帶孩子去醫院掛急診。

就醫後，孩子被診斷為病毒感染，醫生還詢問曹女士是否帶孩子去過人群密集的地方，家裡是否有人感冒發燒或者近距離接觸孩子，但家人都正常沒有發燒，所以認為可能寶寶的發燒是被大人身上的病菌傳染了。

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其實大人親吻導致孩童生病並非特例，曾有幼童甚至患上「親吻病」險喪命。所謂「親吻病」，也叫傳染性單核細胞增多症是由EB病毒所致的急性自限性傳染病，像父母親吻兒童、口對口餵食等都會發生感染。

傳播途徑主要由飛沫與唾液經呼吸道傳播，EB病毒平時大量存在於唾液腺及唾液中，可持續或間斷排毒達數週，數月甚至數年之久。

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