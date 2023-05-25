男子被貓咬傷未處理致多器官衰竭險送命：「以為打了疫苗沒事」

近日，湖北武漢的孫先生被家中寵物貓咬抓傷，因給貓打過疫苗，孫先生未在意且未及時處理傷口。次日，孫先生因感染導致多臟器功能衰竭，經過治療病情有所好轉。



據內媒《星視頻》報道，孫先生家裏養了隻母貓，上周在家逗貓玩時，被咬了幾口還抓傷皮膚。當時雖傷口處疼痛還伴有明顯的局部紅腫，但因為給貓打過疫苗，孫先生並未在意且沒有及時處理傷口。

男子被貓咬傷未處理致多器官衰竭險送命。（示意圖，非當事人）

次日早晨，孫先生的皮膚傷口開始紅腫疼痛，傷口不斷變大，他匆忙到醫院就診。醫生接診後，立刻進行清創處理，並將他轉進ICU病房。

經診斷，孫先生為被貓咬傷導致的感染性疾病，已出現膿毒性休克、多髒器功能衰竭。經過治療，孫先生的病情有所好轉。醫生提醒，被貓抓傷後，要及時處理傷口。

網民點睇：

局部化膿性感染和貓打不打疫苗有半毛錢關係，還不是主要自己沒及時消毒和處理傷口，才有後續的感染入血



主要傷口細菌感染了吧，被咬了要拿清水或肥皂水沖，然後塗碘伏



正常人不養寵物其他原因受了傷也會消毒的吧



關貓屁事啊，這是什麼輿論導向啊？



養貓的福報



我被我家貓爪子劃了都要雙氧水消毒然後碘伏，嚴重點會吃消炎藥

