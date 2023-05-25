公安部內部通知疑外洩　文件披露組訓網軍打境外輿論戰

台媒報道，「中國數字時代」網站24日披露一份中國公安部內部通知，指公安部第11局3月24日發出一份「關於派員參加境外網軍偵查專項會戰的通知」，給多地的網絡安全保護支隊、組織全國40多名幹部，目的是與境外網軍進行輿論爭奪戰。



根據「中國數字時代」揭露的文件，「通知」指稱，為打贏與境外網軍的網上輿論爭奪戰，切實維護維護網上政治安全，經報公安部副部長陳思源批准同意，11局訂於2023年3月27日至4月27日組織全國40多名網絡特偵、大數據系統建設和數據挖掘骨幹，在北京展開為期一個月的境外網軍偵查專項會戰。

這份疑似遭到「郵箱爆破」（電郵被盜）而外洩的「通知」還顯示，專項行動的承辦單位為「十一局二十四處」，承辦人名為「胡鳳鳴」（留有內部號碼/手機的聯繫方式）。文末還附上一份「參戰人員名單」，名單內總共列出32名「參戰警察」的姓名。

中國數字時代網站24日披露一份中國公安部內部文件，指公安部第11局給多地的網路安全保護支隊發出專項會戰通知。（截圖自「中國數字時代」網頁）

據了解，中國公安部網絡安全保衛局，序號為公安部十一局，負責處置涉及電腦與訊息網絡的違法犯罪案件，管理全國公共訊息網絡安全監察員警，即所謂的網警。

「中國數位時代」文章稱，透過網絡搜索與交叉驗證，獨立核實了名單內一些參戰民警的身分，列出已確認的11名各地網警以及其查證訊息網址，認為這份洩露的「通知」是真實的。

台媒《新頭殼》整理報道，指北京官方已知悉該名單遭洩露並採取行動，多個網址連結相繼失效；百度百科下架名單，微博也對名單裡的全部名字進行了清理。