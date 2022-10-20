聖誕老人原型最初長眠地找到了　隱身「教堂下的教堂」石棺完好

18日，英國《每日郵報》報道，近日，土耳其南部安塔利亞（Antalya）一座4世紀的古老的教堂遺跡下，可能發現了逾1600多年前去世的聖尼古拉斯（St. Nicholas）最初的墓地。聖尼古拉斯是聖誕老人的原型。



聖尼古拉斯是西元4世紀的主教，他因給孩子們秘密贈送禮物而聞名。

西元346年，聖尼古拉斯去世，他的生前事蹟被逐漸演繹成聖誕老人傳說。聖誕老人Santa Claus名字，便是由聖尼古拉斯的荷蘭暱稱Sinter Klaas演變而來，Sinter Klaas是Sint Nikolaas的縮寫形式。

曾因海平面上升被淹沒 當地人再在上方另建一座教堂致多年無人發現（點圖了解更多）：

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多年來，關於聖尼古拉斯的埋葬地一直有很多版本。有記錄顯示，聖尼古拉斯被埋葬在用他名字命名的教堂裏。但他遺體的確切下落一直是個謎。

（編按：據Live Science及土耳其多安通訊社（DHA ）稱，研究人員長期以來一直認為，他遺體據信最初是在公元4世紀被埋在該省的某個地方。但大約700年後，他的遺體被盜並轉移。）

近日，考古學家在土耳其發現了一座古老教堂的遺跡，這座教堂在中世紀時因地中海海平面上升而被淹沒。當地人隨即在這座教堂的地基上建起另一座教堂，以至於多年前這座「教堂下的教堂」一直無人發現。

（編按：那個那個「教堂下的教堂」據信就是最初埋葬聖尼古拉斯靈柩的地方，聖尼古拉斯生前就在那間教堂擔任主教。）

報導稱，考古學家在教堂祭壇下發現馬賽克拼貼地板，這些馬賽克圖案指引他們帶到了疑似聖尼古拉斯安息之地。疑似是最初安放他遺體的石棺被發現，而且保存得相當完好。

據悉，這座古老教堂的地基上隨後建造了一座拜占庭風格的教堂，名為聖尼古拉斯教堂，這裏是5世紀至12世紀東正教基督徒的禮拜場所，周圍環繞着聖尼古拉斯的雕像。這座教堂在8世紀和9世紀曾多次遭到破壞和修復。

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1956年，聖尼古拉斯教堂被重新發現，隨後在1982年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。

2017年，研究人員對聖尼古拉斯教堂進行了電子探查，發現了地板和地面之間的縫隙，隨後發現下面藏著一座更加古老的教堂。

考古隊當時曾宣佈，他們可能已經找到了聖尼古拉斯的墓地，但仍在小心翼翼地拆除聖尼古拉斯教堂的地板，進一步求證。

安塔利亞省文化遺產保護委員會主席奧斯曼·艾拉夫薩上周向當地媒體證實：「我們已經到達了第一座教堂的遺址和聖尼古拉斯踩過的地板。聖尼古拉斯曾走過的第一座教堂的地板瓷磚已經出土。」

研究人員認為，聖尼古拉斯於西元343年去世時，被埋葬在土耳其德姆雷的教堂裡，直到11世紀他的遺體都沒有受到打擾。此前，人們認為1087年商人將遺體走私到意大利巴里市。但土耳其考古學家現在認為，那些被移走的遺骸屬於一位牧師。

目前，聖尼古拉斯的遺物仍然供奉在11世紀的巴里市聖尼古拉斯大教堂中。

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