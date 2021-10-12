貓貓跳過棺材　死去阿公竟然「有反應」嚇壞家屬　原來有科學根據

坊間流傳：貓是非常有靈氣的一種動物，而當牠經過屍體旁邊的時候，死去的人能夠感受到牠的召喚，會跟貓借一條命。



文：Su（發表於靈異公社）

這件事是發生在20多年前，那時我的阿公生病好幾年在我高二那年過世，在出殯前每晚都會安排親人兩人一組守靈。

先說我家是在一樓的店面，那時是冬天蠻冷的，我家剛好在兩個菜市場的中間所以有流浪貓、狗是蠻正常的，我姐說那天輪到她跟一位叔叔一起守靈，當時好像叔叔太累前面守一下就先去休息，剩我姐一人在靈堂守著，當時我姐可能也太累所以精神沒有很專注，結果一不留神一隻野貓就從外面偷跑進家裏。

更可怕的事在後面……

貓貓跳過棺材後即發生極恐怖事 點圖放大閱讀原文全文👇👇👇

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她說那隻貓跑進來家裏後很快的速度就突然從阿公的棺材上面跳過去（那時棺木已經封棺蓋棺材了），當下她發現到要趕跑那隻貓時已經來不及了，就在貓跳過棺材後，她就聽到我阿公在敲棺材的聲音，而且那個聲音蹦……蹦……敲了好幾下有，之後過好一陣子就沒有聲音了。

我姐那年還在讀專五，她說因為當時她太害怕也應該被驚嚇到了，所以這件事一直都不敢講出，直到過了20幾年後有次聊天她才願意把這件事說出來，在她說的當下其實我蠻生氣也覺得怎麼會這樣，也怪她當時為什麼不去把大人叫醒？因為我還想得很天真，想搞不好萬一阿公真的復活了怎麼辦？直到今天我心裏還是有很大的疑問，想知道當時貓跳過去時阿公敲棺材的聲音到底是怎麼了？

為什麼貓從往生者大體上跳過去會導致屍變?

貓跳棺材木會屍變根據後人查證，會產生這樣的現象，是由於貓身上的毛髮會產生靜電， 而人的屍體體溫尚未完全冷卻的時候， 如果貓跳躍過去， 會產生靜電使全身坐起來或站起來。

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