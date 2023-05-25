東航首架國產C919客機再起航　首次從上海飛抵江蘇淮安

東航首架國產C919客機（B-919A）周四（25日）9時33分從上海虹橋機場起飛，一小時後到達江蘇淮安漣水機場，航班號為MU799，全程飛行時長1小時。



東航首架C919客機首次從上海飛抵江蘇淮安。 （飛常準app）

據悉，今次是該首架C919首次飛抵淮安漣水機場。而3日前，它下午1時50分從四川成都雙流機場起飛，於3時45分到達江蘇南京祿口機場，航班號為MU7802。為該首架C919客機首次飛抵南京祿口機場。

C919大型客機是中國按照國際通行適航標準研製、具有完全自主知識產權的全球新一代單通道幹線客機，於2007年立項，2017年首飛。去年9月29日，其取得中國民航局型號合格證（TC證）；11月29日取得中國民航局生產許可證（PC證）。

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據早前報道，微信公眾號「國科環宇」發文稱，編號B-919A客機一直在全球各地試飛，為投入到商業航班做最後準備。今年2月，B-919A在驗證飛行時出現引擎故障，導致試飛中斷飛機被迫無期限停留機場。

不過經歷百日停飛後，C919再次飛上藍天。5月17日，B-919A客機從浦東商飛基地起飛調機飛往上海虹橋機場，並將飛機交還給東航。此舉正正代表B-919A客機回到東航機隊之中。

C919採用的是CFM國際公司出產的LEAP-X1C引擎。（新華社）

據介紹，C919採用的引擎，是產自法國斯奈克瑪公司和美國通用電力公司合資成立的CFM國際公司。客機採用了該公司的LEAP-X1C引擎，是CFM專門研發的新一代引擎，不但在經濟性和環保性上更進一步，在安全性上也進一步提升。