有片｜上海高架天橋史詩級撞車　鬥氣互迫險墮橋　過程極驚險

5月24日，上海內環高架近漕溪立交段，有兩車鬥氣碰撞，兩車車主互不相讓彼此鬥氣，險些雙雙墮橋。



網傳影片顯示，一輛藍色AUDI車在高架路上行駛，未讓路於在主路直行的黃色工程車。AUDI車加速行駛，工程車急剎車，向左避讓。

隨後，工程車司機行駛到AUDI車左邊，將AUDI車逼至高架側邊護欄。AUDI車被迫後，從後方加速追上工程車，猛將工程車擠到半車翻起，兩車險些雙雙墮橋。

5月24日晚，上海交警部門通報稱，當日17時52分，內環高架近漕溪立交段兩車碰撞，致其中一輛工程車騎跨在高架護欄上，未造成人員傷亡。經初步調查，涉事兩車在行駛過程中存在互相「鬥氣」行為。目前，兩車車主已被警方控制，將根據調查結果依法處理。

網民睇法：

黃車故意撞藍車，一開始就危險駕駛了



工程車全責！囂張跋扈，損害上海形象！



最多只能指責小藍車的確駕駛水平不夠，高估了自己逼停的可能



工程車肇事逃逸，藍車只是想讓它停下



拋開事實不談是吧，藍車已經涉嫌危害公共安全了，黃車最多是肇事逃逸



鬥氣一時爽，代價比天高，藍車司機可能面臨以危險方法危害公共安全的指控，刑期三年起



路怒都不對，如果黃車被擠下去，那雙方都要付出慘痛的代價了

