中國5旬登山者珠峰｢死亡地帶｣遇難　尼媒：他在海拔8千米掉氧氣罐

一名52歲中國籍登山者，攀登世界最高峰珠穆朗瑪峰時，在海拔8000米以上的「死亡地帶」不幸遇難。尼泊爾媒體報道指，死者此前身體狀況無異樣，他在攀登途中將氧氣罐丟掉，致使其遇難。



據珠峰大本營消息，周四（18日）早上，52歲的中國籍登山者陳學斌，在尼泊爾南坡攀登珠峰時不幸遇難，「他在珠穆朗瑪峰的南峰附近，在向峰頂推進時死亡。」

尼泊爾媒體報道，陳學斌是尼泊爾8K Expedition Pvt Ltd國際登山隊的一員。當時，並在，陳學斌正試圖更換他的護目鏡危險的「死亡地帶」將氧氣罐丟掉，「然後，他倒下了。」

報道又指，在幾日前攀登其他較小的山峰時，陳學斌的身體狀況並無異樣，他的攀登路線也是較為常規的南坡路線，在行程中並未發生雪崩、滑坡等異常自然災害。

8K Expeditions公司提供的登山路線示意圖。（齊魯晚報）

內媒報道指，陳學斌是貴州遵義市紅花崗區登山協會的成員，該協會相關負責人表示，陳學斌是個上班族，身體狀況一直不錯且長期有登山習慣，「他算是貴州登山圈內比較專業的，之前凌晨3點起來登四姑娘山二峰，一口氣就能上。」

該負責人又指，目前，陳學斌的家人已經知道了他遇難的消息，後續或會前往尼泊爾處理相關事宜。

珠穆朗瑪峰是世界第一高峰。（視覺中國）

據新華社周三（17日）報道，今春登山季死於珠峰尼泊爾一側的登山者人數升至6人。大多數遇難者都死於所謂的「死亡地帶」，即是人類居住的最後一個營地——第四營地，與山頂之間848米的範圍內。因珠峰海拔8000米以上至登頂的這一段地段，空氣非常稀薄，氧氣含量不足以維持人類的生命。

另外值得注意的是，今年是人類登頂珠峰70周年，據尼泊爾旅遊局最新數據，目前已有來自65個國家和地區的478名登山者獲得從南坡攀登珠峰的許可證，創下歷史新高。