讀書兼湊仔　貴州24歲女大學生走紅惹議　當事人：成績仍第一

近日，貴陽一名大四女生「邊上學邊在宿舍帶娃」的影片在內地走紅。據《極目新聞》報道，該女士不僅沒有因為生小孩耽誤學業，而且成績全班第一，拿獎學金拿到手軟。走紅網絡後，有網民讚其「贏在了起跑線」早早完成人生大事，未來可以專心拼事業；但也有網民認為，不該以捧紅這類影片來刺激年輕人生育。



該女生在社交網站經營自己的賬號——「學生小黎媽媽」，她在簡介中寫道「帶你看大學結婚生娃的快樂」，並分享了十多條自己學習及照顧小孩的生活影片。

其中一條令其爆火的影片為，該女生身著睡衣躺在宿舍床上餵奶、帶娃，室友也幫其一起。影片中，嬰兒不哭不鬧，乖乖躺在媽媽懷裡；被其他室友抱時也安安靜靜。

走紅網絡後，引來大批網民留言，但支持與反對的聲音在其影片評論區激辯。有支持者讚她，「確實很優秀」，也有網民羨慕稱「婆家撿到寶了」，「別人家的孩子，別人家的媳婦，別人家的媽媽」。

但也有反對的網民表示，雖然很勵志，但不建議模仿。「獨自帶娃已經很辛苦了，很難想像邊上學邊帶娃有多辛苦。」還有網民擔心，是在鼓勵「讓女孩子們的人生還沒開始就結束嗎？」另有網民認為，在宿舍帶孩子會打擾室友，「公共宿舍養孩子，不影響室友嗎？」

面對諸多網路議論，這名女生曬出自己的獲獎證書和領證照片；亦解釋孩子並非生活在宿舍裡，而是由孩子奶奶幫忙一起帶。父母非常支持她和丈夫，老師同學也很友好，舍友主動提出讓她帶孩子來宿舍玩幾天。

她也表示，生孩子並沒有影響她的學習，「我在班級排名第一，國家勵志獎學金我得過兩次，得過一次校級一等獎學金」，也一直過著正常大學生的生活。但面對「是否在鼓勵大學生生子」的質疑，她也直言，自己與丈夫也不是一帆風順，不希望任何人盲目模仿自己的經歷。