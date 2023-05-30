陌生男拔女子輸液針管插入水桶　｢掛這個能消水腫｣　網民：謀殺！

5月29日，連雲港的孫女士在掛鹽水時，遭一陌生男子將藥瓶拔掉，把輸液管插進一個空水桶。此事引發熱議。



影片中，這名男子對孫女士說，「這個該拔了，掛這個不好」並指着手中的礦泉水桶稱，「你掛這個能消除水腫，明天起來胖胖的」，邊說就將輸液管從藥瓶拔出，插進入水桶裏。

孫女士立即喊來醫護人員，但護士趕來後該男子還在原地逗留，孫女士朋友罵了男子幾句後他才離開。

醫生稱，並不認識該男子。而護士也以為該男子為孫女士陪護，所以沒有注意。好在孫女士無事，她也提醒掛鹽水時一定要注意安全，不要理會陌生人。

輸液時，若細菌、空氣等隨著輸液管進入血管，容易引發肺梗塞、細菌感染，嚴重甚至會危及生命。影片在網絡引起熱議，網民直指男子行為是「謀殺」。還有網民提醒，遇到這種情況應先拔掉手上的針頭，保護自己。

網民討論▼



「就這樣給他走掉？報警抓他，另外請不要打碼，請曝光他！」

「及時關掉開關閥那裡就行了，喊護士來直接拔了」

「這簡直就是赤裸裸的謀殺，應該當場報警」

「還好是拿了個大水桶很明顯。要是拿個輸液瓶亂裝點什麼液體那就完蛋了」

