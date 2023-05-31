疑颱風吹來滿海灘生蠔　汕尾居民1小時狂撿200斤惹網民羨慕

近日，有許多網民分享自己在汕頭、汕尾的海灘上撿生蠔的影片，密密麻麻鋪滿生蠔的海灘上，許多人提著桶拿著袋子，甚至有人拿車運。

影片引發網民羨慕，紛紛表示「馬上過來撿！」但官方還是提醒民眾，來路不明盡量不要食用。



據多個網傳影片顯示，撿生蠔的地點位於廣東汕尾市海豐縣大湖沙灘；但也有網民稱，自己是在汕尾陸豐市金廂銀灘撿生蠔。

居住在汕尾海灘附近的居民莊先生介紹，以往只要打颱風，就會有這個現象，當時有很多人撿生蠔，一大片海灘都是。莊先生與朋友兩個人花了一小時收穫兩百多斤，準備洗乾淨後吃掉。

汕尾市民余先生稱，他和朋友30日凌晨4時便駕車前往大湖沙灘，抵達時已有一兩百人在現場，還有人一車車地將生蠔運走，僅他所見的鋪滿生蠔的海灘就有兩三百米長。

雖然居民、網民紛紛前往撿生蠔，但海豐縣海洋綜合執法大隊工作人員還是提醒，目前還不知道這些生蠔食用是否安全，建議市民盡量不要食用，他們會向上級反映相關情況。該工作人員稱，尚不清楚沙灘出現大量生蠔具體原因，大湖沙灘附近有不少養蠔的漁民，也有可能是養殖的生蠔被海水沖上岸。

颱風「瑪娃」動向（汕尾颱風網）

據廣東氣象消息，颱風「瑪娃」30日凌晨5時減弱，早上8時位於台灣花蓮市東南方約530公里左右的西北太平洋洋面上。預計「瑪娃」將向北偏西方向緩慢移動，向台灣以東洋面靠近，而後轉為北偏東方向移動，後期趨向琉球群島附近海面，強度持續減弱。