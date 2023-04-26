大美嶺南｜連結大灣區與潮汕　汕尾：集｢山海湖城｣一體的｢小香港｣

「盤置青梅，一樽煮酒。二人對坐，開懷暢飲」，是暢快；「還待得青梅如豆，共伊同摘」，有追憶。明月下，山泉流動，樹枝上青梅果香醉人，往事越千年。羊城晚報《大美嶺南》走進有著「中國青梅之鄉」「中國水鳥之鄉」「中國海鮮美食之都」等眾多美譽加身的汕尾。

汕尾市地處粵東沿海，豐富的濱海風光、山地生態、革命史蹟和宗教人文等構成汕尾「紅、藍、綠、古、特」五大特色旅游資源。山塑其骨，蓮峰疊翠，海生其魂，南海潮湧。



南海之濱，藍天碧海之間，毓秀紅土和蒼翠綠嶂之中，海陸豐大地湧動著無數自然人文的激情和感動。

汕尾，位於蓮花山南麓，是粵港澳大灣區和潮汕地區兩大板塊的重要連接點，也是潮汕文化、閩南文化、廣府文化、疍家文化和客家文化等多元文化的交匯之地，擁有山、海、湖、城渾然一體的空間格局，是嶺南地區的一處獨特存在。

建市於1988年，汕尾是廣東最年輕的城市之一。但其年輕時尚的新興城市「標籤」背後，卻是一座歷史文化底蘊深厚的千年古邑。東晉咸和六年（即公元331年），1600多年前的海陸豐便已設置了海豐縣，而汕尾港也在宋初就成為了商埠，孫中山在《治國方略》中將這片曾經的「舟楫雲集」之地稱之為「小香港」。

在千百年的時光流轉中，海陸豐大地上的「古」事歷久彌新，兼容並蓄的多元文化也為這方熱土積澱了豐富的歷史文化遺產，孕育了「中國民間文化藝術之鄉」的美名，當地久演不衰的「正字戲」「白字戲」「西秦戲」「皮影戲」四個古老稀有劇種，更是被譽為「戲劇界的活化石」，與滾地金龍、海豐麒麟舞、河田高景、甲子英歌舞和漁歌一道，走進了國家非物質文化遺產名錄。

有鳳來儀，庇佑漁獵安順。玄武靈聲，福蔭芸芸眾生。五坡嶺上的浩然正氣，深山古寺的晨鐘暮鼓，千年古寨的斑駁記憶，古驛道的老樹青苔和爛漫山花，無不在述說著汕尾歷史文化的厚重和輝煌。

蔚藍大海倒映出的古老與時尚，讓生活之中的雅緻煨暖炊煙和鄉情。

步入近代，風起雲湧的革命浪潮推動著汕尾人民走向世界的舞台，催生了「敢為人先，無私奉獻」的革命精神，成就了「東方小莫斯科」的美譽，誕生了彭湃、黃鼎臣、鍾敬文、馬思聰、彭士祿、黃旭華等眾多名人誌士，留下了眾多寶貴的紅色財富。

「世界上有兩個紅場，一個在莫斯科，一個則在汕尾海豐。」中國革命史上的許多個「第一」都發生在這片具有光榮革命傳統的紅色土地上：全國第一個蘇維埃政權誕生地、全國最早開展土地革命的先行地……穿越歷史煙雲，那些鐵血忠魂的故事，如今仍在這座「彭湃故里·東方紅城」中生生不息，薪火相傳，在汕尾人們心中潛移默化地影響中。

「紅、藍、綠、古、特」是對汕尾豐富文旅資源的最佳總結，也是這座山海湖城充滿海韻漁趣的生動註腳。這里長達455公里的海岸線上，山、海、沙、石兼備，湖、島、灣、嶼迥異，有著「百島十灘九灣」的美譽，古老的漁歌在散落的島嶼中迴響，呼應一艘艘乘風破浪的巨輪。

飽覽了一湖百態的海上品清湖，逛完了百礁在懷的陸豐金廂灘，體驗了千帆競發的紅海灣，聽過了多情海鳥的翻飛鳴叫，倘若想養生，南萬紅椎林最能「氧」人，螺洞世外梅園最能「醉」人，群鳥翩躚的大湖濕地公園最能「悅」人；若想登高，那就去海豐縣蓮花山、銀瓶山，那里山巒連綿、層巒疊嶂，恍如身臨人間仙境。

看疲了，走累了，找間小店歇歇，海膽、鮑魚、石斑、螃蟹、海蝦、蝦蛄等豐盛的海鮮大餐，牛肉餅、菜粿、豬腸粉、層糕粿、菜茶、咸茶等特色美食撩動著饕餮之欲，讓人不由得感嘆：「中國水鳥之鄉」「中國青梅之鄉」「中國民間文化藝術之鄉」「中國四大貝雕產地」「中國海鮮美食之都」絕非浪得虛名。

海陸豐饒，如金鑲玉。從古至今，汕尾人都將文化藝術融入在點滴生活裡，在信仰、娛樂、建築、美食等方方面面都糅合著精益求精的藝術追求。它們不僅蘊含著豐富的歷史文化信息，是鄉土文化的活化石，更是海陸豐自然人文和現代時尚生活的真實反映。

坐落在遮浪半島的燈塔島

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】