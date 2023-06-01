露骨對話曝光！柳州官員出軌　正宮怒截圖證據傳到全市公務員群組

5月31日，網絡流傳柳南區某官員與一女子的不雅聊天記錄。據《澎湃新聞》報道，網民稱該對話是來自「柳南區工業和信息化局梁姓局長與一女性電信業務經理」，因兩人出軌，局長老婆發現後，將兩人聊天截圖發到全市的公務員群，相關截圖還附上男女雙方的頭像。



5月31日晚間，廣西柳州市柳南區委宣傳部發文稱，對此事高度重視，立即組織相關部門開展調查。目前柳南區紀委監委正對相關問題進行核查瞭解。



根據網傳截圖，二人的聊天自2023年1月19日已開始，直到5月27日。聊天中除了不時出現「愛你」、「寶貝」等字眼，還有一些針對性事的對話，以及十分露骨的色情對話和私密照片。

疑似梁姓局長與小三露骨對話流出，傳是「正宮」妻子截圖轉發公務員群組：

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對話中，男方還不斷強調自己不是不願意和妻子離婚，只是因為房子孩子一直沒談妥，「協議擬了，想要一個理由吧。」

柳南區工業和信息化局工作人員稱，梁某的確是該局局長，當日沒有上班，不清楚梁某與一名女子不雅聊天記錄的事情，但了解到相關部門已經介入。

5月31日晚間，廣西柳州市柳南區委宣傳部微信公眾號「精彩柳南」發文稱，近日，網傳柳南區某公職人員與一女子的不雅聊天記錄。柳南區高度重視，立即組織相關部門開展調查。目前柳南區紀委監委正對相關問題進行核查瞭解。