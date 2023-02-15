江蘇沛縣通報城管撕春聯：不尊重傳統習俗　致歉並處分相關責任人

《沸點視頻》此前報道，2月10日，江蘇徐州沛縣的城管逐家逐戶撕春聯。2月11日，沛縣城管局工作人員稱，此舉是為迎接文明城市創建檢查，如認為不合理可以投訴。2月14日晚，微信公眾號＠沛縣發布就該事件發布情況通報。



《通報》稱，引發網絡關注的「城管撕春聯」一事發生於2月9日下午，龍固鎮綜合行政執法機構聯合社區居委會開展綜合整治過程中，6名執法隊員發現253省道邊部分店面的春聯、「福」字有破損脫落，徵求現場商戶意見，得到「可以清理」的答覆後，撕除了73戶破損春聯、「福」字。

《通報》指出，這種行為是對民族傳統習俗的不尊重。在清除過程中，尚未開門營業的商戶的破損春聯也被直接撕除。工作中存在簡單化的問題，事前、事後均未通過適當方式向商戶說明情況。

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《通報》同時指出，該過程被記錄下發布到網絡後，有網民向當地城管局電話質詢，值班人員在未知事件原委的情況下，推諉應付回答「這應該是文明城市創建吧」、「你覺得不合理的話，可以打12345進行投訴一下」，引起關注。該人員在接聽來電時作風漂浮，未按工作流程詢問基本信息，草率予以答覆，造成不良影響。

《通報》強調，縣委、縣政府已責成有關部門上門向商戶致歉，並依據調查結果和有關規定，對涉事相關責任人給予通報批評、誡勉談話、政務警告等黨紀政務處分。縣委、縣政府在城市日常管理和社會治理中，將進一步樹牢「以人民為中心」的工作理念，充分傾聽民聲、尊重民意，改進工作方式方法，感謝廣大網友的關心與監督。