林青霞邀作家莫言到半山豪宅做客　吃餃子喝酒還不時用山東話交流

近日，「大美人」林青霞邀請諾貝爾文學獎得主莫言、書法家王振、翻譯家金聖華等人，到半山豪宅做客。期間，眾人一起吃餃子、喝酒，笑談五小時。據透露，祖籍同為山東的林青霞和莫言，還不時用山東話交流。



林青霞與莫言的合照近日釋出，照片中68歲的林青霞身着一襲淡黃色長裙，皮膚狀態和精神狀態都極佳，可見保養得相當好。據了解，林青霞是在好友金聖華的牽線下，邀請莫言到她位於半山的豪宅做客。

金聖華發文描述聚會細節指，林青霞和莫言見面後相談甚歡，一點都不尷尬。因為林青霞的祖籍在山東，算起來和莫言也是老鄉，大家在家裏一起喝酒、吃餃子，還不時用山東話交流。

聚會期間，林青霞拿出莫言的作品請他簽名，還親手為莫言畫了一幅素描畫像。莫言則為林青霞的書房題字「青霞書房」。此次聚會長達5小時，氣氛十分歡樂。莫言告別時還對林青霞說，「下次來香港還來吃餃子。」

林青霞獲頒香港大學「名譽社會科學博士學位」。(微博)

+ 3

據台媒報道，該豪宅是林青霞前夫邢李㷧送給她專門用來寫作及接待客人的場所，更將豪宅命名「半山書房」。

公開資料顯示，林青霞近年淡出影壇後化身散文作家，並先後出版《窗裏窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》等作品。4月3日，林青霞還獲頒香港大學「名譽社會科學博士學位」，以表揚她在藝術文化的貢獻。

莫言則是中國當代著名作家，2011年，憑藉作品《蛙》獲得茅盾文學獎。2012年，因其「以幻覺現實主義融合了民間故事、歷史與當代」獲得諾貝爾文學獎。