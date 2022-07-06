倪匡逝世｜林青霞撰文悼念：單純善良好奇，帶給人間快樂的頑童

著名香港科幻小說作家倪匡去世，台灣演員、作家林青霞應新加坡媒體《聯合早報》之邀寫文章《頑皮孩子倪匡》紀念。



文章提到，1980年代初林青霞到香港拍《蜀山》認識穿鮮黃西裝的倪匡，正式跟倪匡見面是上清談節目《今夜不設防》，結果出奇的好。

文章寫道，2006年10月8日，馬家輝和太太林美枝（張家瑜）約林青霞去半島喝茶，說有倪匡夫婦，她趕忙帶著自己寫的幾篇文章跟他討教，拿出一疊手寫的文章請倪匡指點。她原以為他會大略翻一翻，然後給一些意見，沒想到他和倪太太靠在一起，一張張就著微弱的燭光把所有文章看完，

林青霞說，她非常感動，倪匡抬起頭來清了清喉嚨說：「文章只有兩種，一種好看，一種不好看。」我緊張地望著他：「那我這是？」他說：「好看！」她鬆了一口氣笑出聲來。

林青霞形容，倪匡能把不堪的事變成生活情趣。她稱，聽倪匡說話是一大樂事，他常幽自己的默，生活上一些並不好笑的瑣事，經他一說就變得非常有趣。他說有時接到借貸公司的電話問他要不要借錢，他乾脆跟人家聊起天來，問人家借錢要不要還，借了能有什麼用，跟人家扯了十幾二十分鐘，搞得對方趕快掛電話。回港後他住的房子較小，卻打趣說房子小好，跌倒了容易扶到牆。這是他的人生觀，別人覺得不堪的事，在他都變成生活情趣。





她提到，侍應帶倪匡去洗手間，在大廳等了他很久很久，才見他一臉茫然地走出來，像個迷路的孩子，說他怎麼也找不到出路。「這兩天看到報道才知道，他沒有方向感的程度到戴錶都要有指南針才行。」

在文章結尾，林青霞提到倪太太說：「倪太太患上老年癡呆症，倪匡疼惜地說，她變得像少女，好可愛。倪太一天會問他好多次今天星期幾，他乾脆說星期八，倪太不問了，然後天真地說，那明天是星期九，兩人像是又回到了年少時。」



「在我眼裏倪匡是單純的、善良的、充滿好奇心的人，他臉上永遠掛著笑容，像個帶給人間快樂的頑皮孩子。」她說

香港電影資料館說倪匡：本地名筆，寫過三百個劇本

香港電影資料館資料指，倪匡，本名倪亦明，另有衣其、魏力、衛斯理、沙翁等眾多筆名。生於1935年5月30日，浙江寧波人，上海出生。1951 年初中畢業，入讀華東人民革命大學，翌年參加中國人民解放軍，曾被囚於內蒙古。1957 年抵港，翌年投稿《工商日報》成功，發表第一篇小說。其後獲邀入《真報》，歷任見習記者、編輯、主編。從 1958 到 1971 年，撰寫大量武俠、偵探、奇情小說，其中《六指琴魔》、《一劍情深》、《女黑俠木蘭花》等， 均被改編拍成電影。自 1963 年，更開始創作科幻小說，並於多份報刊撰寫定期專欄，成為本地名筆。

倪震（左）跟父親倪匡（中）和潘耀明（右）合照。（香港作家聯會 ）

1967 年為邵氏兄弟（香港）有限公司編寫第一部電影劇本《獨臂刀》，與導演張徹合編，該影片由王羽主演，結果賣座成績驕人。此後在既有寫作事業之上，兼任邵氏編劇台柱，並效力港台多家電影公司，估計由武俠片興盛的六、七十年代， 至該片種熱潮減退的八十年代，共寫了約三百個劇本。雖然甚少編寫動作片類型以外的電影，但以國語片來說，其產量也是空前的。他以為張徹和劉家良在邵氏擔任導演期間所編寫的電影劇本最為著名。