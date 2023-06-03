廣州赤膊男狠踩懷孕貓咪頭部　CCTV拍下惡行！貓咪痛苦掙扎後慘死

廣東廣州一名殘忍男子，大力狠踩一隻懷孕貓咪的頭部，導致貓咪痛苦掙扎30秒後死亡。不少網民都怒斥男子行為，並呼籲官方盡快出台《反虐待動物法》。



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廣州有網民周五（2日）發布影片，控訴一名陌生男子一腳踩死自家店內養的正懷孕的貓咪。閉路電視畫面顯示，一名赤膊男子走到一間店舖門前，在角落對住貓咪頭部狠踩一腳後騎單車逃走，貓咪受傷後在地上痛苦掙扎，最後不幸死亡。

貓咪主人表示。自家貓咪平時很乖巧，早上在店舖門口睡覺，「兒每天放學都會回來跟牠玩，自己也不知道該怎麼告訴女兒。」

事件激怒網民：

「都什麼人呀，氣不過連貓都不放過是吧。」

「我貓被人打死，沒幾天他們老爺子就救護車拉走嗝屁了（死了）。」

「告他侵犯財產，貓有主人，是屬於私有物，這還是個人嗎。」

「不立法，BT（變態）層出不窮，肆無忌憚！這個壞種！來日他加註在動物身上的殘害都會回應到他自己的身上。」

「這麼多年了，我真的不明白，保護動物就那麼難嗎，明知道靠自我約束仍然有很多人做不到，法律這個時候不該出手嗎？」



目前，當地警方尚未就事件作出通報。

據了解，內地的《反虐待動物法》在千呼萬喚下仍未能出台，有專家認為，在上述法律出台前更緊迫的是執法問題。事實上，《野生動物保護法》、《實驗動物管理條例》等法律中都明確表示禁止虐待動物的行為，惟對於城市中動物保護的很多界定均較為模糊。