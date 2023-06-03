寵物店買貓不給退　女子舉過頭頂重摔　小貓痛苦掙扎重傷亡

決定養寵物之前還是要與家人先討論好，避免發生無可挽回的遺憾！中國浙江省寧波市一名父親帶著女兒到寵物店買貓，隔天中午媽媽突然帶著貓咪回來要求退貨，遭拒後當場將貓咪高舉重摔，導致小貓死亡，讓店家嚇得直呼，買寵物前務必要與家人好好溝通討論。



內地媒體《星視頻》報導，一名父親5月31日帶著女兒到寵物店，2人挑選了一隻黑尾白毛黑尾的貓咪回家飼養，沒想到隔日中午，孩子的媽媽突然帶著貓咪來店裡，表示「不養了，要退掉」。但根據店家規定，貓咪沒有健康問題的話，是不能要求退貨的。而孩子的媽媽聽完以後，竟然雙手抓住貓咪，直接朝地上重摔，驚悚的畫面令人髮指。

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從網上流傳的畫面中可以看到，孩子的媽媽將貓高舉過頭頂，接著朝寵物店內用力摔去，力道之大還讓貓咪在地板上滑行好一段距離，貓咪不斷掙扎，看起來相當痛苦，即便不死恐怕也是重傷。令人難過的是，經過檢查，小貓確認被摔死，這起事件已經報警。老闆也呼籲以後買家要購買寵物以前，務必和家人商量好。

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