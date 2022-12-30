美籍教師被指性侵女學生　現任職廣東碧桂園學校　校方：停職調查

一名曾就讀湖南長沙雅禮中學國際部的學生日前在微博爆料稱，美國籍外語教師Travis Tate在教學期間誘姦、騷擾、性侵女學生，爆料者稱，她當時只有15、16歲，文中控訴「他長期以愛的名義強暴我，整整三年，心理和身體上的，我曾經真的以為那樣的情感就是愛」，消息引發網民關注。



據了解，該名教師已經離開長沙雅禮中學，現任職於廣東碧桂園國際學校，內媒報道，廣東碧桂園校方表示，已暫停Travis Tate在校的一切教學工作。此外，學校頁面也已經移除他的相關介紹。



12月29日，微博帳號「重生之我是姨寶稅」發文稱，她於2017年在長沙雅禮中學就讀期間，遭到外籍男教師Travis Tate騷擾性侵，第一次發生關係她只有15、16歲，後來她發現該教師不只對她如此，還會摸其他女學生大腿，傳曖昧話語。

該網民表示，涉事教師之後向她表示預計2021年返回美國，沒想到現在仍在廣東碧桂園學校任教。她強調，「這件事纏繞我至今，不希望再出現更多受害者。」文中並附上許多與男教師的對話和截圖，亦有不少網民出面指證該教師會約女同學到房間或提議一起跳舞。

網民指出，事件與講述未成年少女遭補習班老師誘姦的故事《房思琪的初戀樂園》相似，呼籲校方徹查，不要再有更多如「房思琪」般的受害者出現。許多網民打電話向長沙、廣東公安局及長沙雅禮中學、廣東碧桂園國際學校舉報。

九派新聞報道，雅禮中學工作人員回應稱知曉此事，目前正在核實相關情況，並表示該教師已不在該校任職，長沙市教體局則稱此事已在調查中。

據了解，碧桂園國際學校官網「國際教師」頁面確實有一名教師名為「Travis Alan Tate」的照片，職稱為英語老師，目前已被撤下。

廣東佛山碧桂園國際學校工作人員則稱，涉事教師目前已經暫停該外教在校的一切教學工作，配合有關部門調查之後，會有最終的結果。該工作人員表示，該外教在該校任職期間未收到學生的任何相關反饋。

不少網民擔心該男子會返回美國呼籲官方徹查，亦有網民發出涉事教師的微信截圖，疑似是Travis Alan Tate的帳號稱自己並未對學生做出不洽當的行為，並稱指控惡意且不實，謠言是要讓他丟掉工作，目前已在和律師商討後續事宜。