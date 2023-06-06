坐熱凳有感染傳染病風險？　專家答疑：不如看椅子髒不髒

近日，不能在公共場所中「坐熱凳子」等話題在內地社交平台上引起熱議，有人認為是為了避免有傳染病的可能，也有人認為有關說法沒有科學依據。到底「坐熱凳子」有沒有傳染疾病的風險？



《每日經濟新聞》報道，大部分接觸傳播的疾病病原體，在乾燥炎熱的環境中，往往無法生存太久；要讓病原體穿透皮膚屏障，也需要足夠的數量和活性。因此，只要皮膚屏障完整，板凳上的殘留物難以對個人的健康造成威脅。

浙江省人民醫院感染病科主任潘紅英醫生介紹，無論是哪一種傳染性疾病，傳播途徑都是關鍵，譬如接觸傳播、血液傳播、呼吸道傳播等等，單純的「坐熱凳子」是不會造成傳染。

浙江省人民醫院感染病科主任潘紅英醫生。（好大夫在線）

假設病原體要通過凳子傳播，最有可能就是接觸傳播，但大部分通過接觸傳播的病原體對溫度和濕度都非常敏感，在脫離人體環境後會很快死亡，要穿透另一個人的衣物和皮膚屏障，需要足夠的數量和活性，「這種可能性非常小，所以不必過於擔心」。

然而，部分病原體例如水痘、皮膚念珠菌病、疥瘡、癬類等疾病，若患者的皮膚發病部位直接接觸板凳、留下體液，在沒有完全失活的條件下直接接觸了其他人的皮膚，就有傳染的可能。

至於泌尿系統的疾病，就坐時通常有衣物阻隔，肛門或尿道並不會直接接觸座椅，因此極少有接觸傳播的可能。但與前述的道理相同，當前一位就坐者留下分泌物，後一位又恰巧坐在分泌物上，就有可能發生逆行感染，「與其看椅子熱不熱，不如看看椅子髒不髒」。